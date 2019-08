Luego de casi cuatro días de desconocerse su paradero, por fin apareció en una comunidad rural, el albañil Manuel Carrasco Alvarado de 19 años de edad, quien supuestamente habría sido ‘levantado’ por policías de Las Choapas.





Fue su propia madre, Margarita Alvarado Sánchez, quien narró que en el momento que interpondría su denuncia en la Subunidad de procuración de justicia por la desaparición de su hijo, éste se comunicó con ella vía celular.

Como se recordará, la angustiada madre acusó a los gendarmes supuestamente de desaparecer a su hijo, luego de haberlo golpeado, pero tal versión no fue sostenida al no tener prueba de lo que decía, por lo que esperó hasta este jueves para volver a escuchar la voz de su primogénito, quien le reclamó porque ella no lo entiende.

El joven albañil le contó en la misma llamada, que desde el día domingo que se vieron, se fue a casa de uno de sus tíos, quien vive en el kilometro 8 de la carretera al Cerro de Nanchital, donde se puso a trabajar.

Pero debido a que doña Margarita había acudido a los medios de información, el joven Manuel se enteró que era buscado, por lo que decidió llamarle, para que ya no siguiera preocupada.

Por su parte, la señora, Margarita Alvarado Sánchez, agradeció a los cuerpos policiacos del orden municipal y estatal, quienes se abocaron a la búsqueda del albañil desde el pasado fin de semana, siendo hasta el día de ayer cuando regreso a casa.