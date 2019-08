Machismo del Fiscal genera impunidad: Dorheny

La diputada federal Dorheny García Cayetano consideró que la mala integración de las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de Veracruz en las muertes violentas de mujeres demuestra falta de sensibilidad, lo cual ocasiona que no se catalogue correctamente la información respecto del delito cometido, es decir si se trata de homicidio doloso o feminicidio.





“El fiscal es un machista, en discurso no pero en los hechos sí. En la práctica no le interesa la vida de las mujeres, incluso las utiliza para golpear al Ejecutivo. Al no castigar de manera ejemplar a los agresores y asesinos de manera directa fomenta que se siga atentando contra la vida de las mujeres”, señaló.

Y es que apuntó el tema es prioritario para la seguridad de las mujeres pero no se han actualizado y catalogado los datos, ya que no existe compromiso dado que no se están tomando en cuenta sus vidas.

Por otro lado dijo, además de una clasificación política y no jurídica del delito cometido en contra de mujeres, no existe una sanción ejemplar para quienes atentan contra ellas; como ejemplo citó el caso de la comunicadora “Coquis” Gómez, quién fue golpeada por un hombre y no hubo una acusación seria, profesional y responsable de la Fiscalía hacia el agresor y así con un simple pago de 5 mil pesos el agresor salió libre.

Con lo anterior, dijo, se envía un mensaje equivocado a los hombres de que a las mujeres se les puede atacar sin que haya un castigo mayor; es decir, se crea una percepción de temor e impunidad; “por casos como esos es que las mujeres muchas de las veces prefieren guardar silencio que denunciar y es así como muchas son asesinadas”.









Por ello la diputada federal considera que existe una total ineficacia de la Fiscalía, la cual se rehúsa a colaborar para avanzar en las investigaciones y obstaculiza la implementación de una estrategia focalizada.