Elevadas cuotas escolares pegan a familias del sur de Veracruz

No se perdonaron las elevadas cuotas ‘voluntarias’ en el sur de Veracruz, padres de familia con sacrificio acudieron de manera puntal para hacer su pago debido a que ya inicio el proceso de inscripción para que sus hijos puedan incorporarse al siguiente semestre en los bachilleratos.





Y es precisamente el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV), de Mapachapa en Minatitlán, el plantel donde aparentemente tienen los pagos más altos de las preparatorias púbicas, son arriba de los 2 mil 100 pesos lo que lo que tuvieron que cubrir para sus hijos puedan iniciar el semestre del siguiente ciclo escolar.

“Esta bastante caro en otros Cobaev están más baratos inclusive les dan una becas para que te condonen la cuenta de la luz, pero creo que soy my contados, intentamos entrar al sistema y está muy saturado solo se lo dieron a 20 personas y son más de mil, no podemos hacer nada queremos que nuestros hijos se superen y tengan mejores oportunidades, a pedir, prestar y traer los 2 mil 100 porque si no queda fuera”, comentó una madre de familia mientras cumplía con el tramite.

El pago lo dividen en secciones, OVH, apoyo institucional, luz eléctrica y sociedad de padres de670, 300 y 1100, lo que suma la cantidad de dos mil 100. Una inscripción que pone en aprietos a los padres de familia por la situación económica que se vive, sobre todo los que tienen que cubrir más de una cuota, por el número de hijos estudiando.

Mientras que el COBAEV de Cosoleacaque ayer también acudieron los padres de familia para inscribir pero por el momento solo cubrieron el pago de 670 pesos, debido a que al parecer aun no ha sido aclarado las cuentas en la institución, mientras que en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios Cetis 72, los padres desembolsaron mil 950 para el cubrir el costo del semestre.









A pesar del anuncio del Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, de la prohibición de cuotas escolares en el estado, ni del condicionamiento, este no ha sido respetado, porque al no presentar los pagos, el alumno no es inscrito.