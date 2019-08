Desde hace 8 meses no tienen agua en barrio de Cosolea

Desde hace más de ocho meses que no tenemos agua ni para el WC, sin embargo, la (Caev) nos manda sus recibos y exige su pago cada mes; ¡que quede claro, NO vamos a pagar un servicio que no tenemos!, expresaron molestos vecinos de las diferentes calles del barrio tercero de este municipio.





En atención a la denuncia pública que hacen vecinos de este populoso barrio de la cabecera municipal, IMAGEN DEL GOLFO acudió a este lugar para conocer de viva voz de los habitantes de este lugar la inconformidad que existe contra la (Caev).

La ciudadana María de Jesús de la Calle Emiliano Zapata, dijo “en esta año nos han mandado muy poco agua a través de pipas otra vez está fallando el servicio, lo peor es que tenemos que pagar, porque los recibos llegan constantemente”.

“Otra preocupación, es que los pozos artesanos se están secando, ¡nunca se habían secando!, ahorita nos está faltado el agua”, expresó la vecina.

Cecilia Canseco, de la misma calle Zapata, afirmó, “desde que llegue a vivir aquí no tenemos agua, siete años viviendo aquí y el agua llega cada dos tres día, -y llega en la noche-, -la verdad es muy pesado, porque nos tenemos que desvelar para llenar los tambos -, el otro día nos dormimos como a las cinco de la mañana esperando se llenaran los tambos...









Juana Montalvo Alfonso del callejón las Palmas, aseguró, “no hay agua porque estamos en parte alta, hace nos meses fui a la oficina de la (Caev), para que me cancelaran el contrato y los recibos de pago me siguen llegando.

Maricela Montalvo Ramírez, del mismo callejón Las Palmas, explicó, en las calles Ávila Camacho, 16 de Septiembre y otros arterias más del barrio tercero, “la verdad viene un día el agua y deja de venir cinco días o viene dos veces a la semana y deja de venir un mes”.

Los de la calle Doctos del mismo barrio llevan semanas sin agua y la (Caev) no hace nada por mandarles agua cuando menos a través de pipas