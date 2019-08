Joven nanchiteco discapacitado, pide trabajo como le fue prometido en campaÃ±a

Robinson Daniel López es un joven con discapacidad motriz, de 26 años, originario del municipio de Nanchital.





Este jueves acudió a las oficinas del corporativo Imagen del Golfo para solicitar a la alcaldesa Zoila Balderas Guzmán le proporcione un trabajo digno de acuerdo a sus capacidades, como se lo prometió en campaña.

Dijo que desea sentirse útil y no depender de las donaciones que le brinda la ciudadanía que lo conoce.

Daniel López, señaló que requiere tener empleo para ayudar a su madre con los gastos del hogar, debido a que todos los debe cubrir ella sola.

Destacó que desde hace tres meses dejó de recibir un apoyo de 800 pesos mensuales que le proporcionaban desde la administración de Brenda Manzanillo Rico y la actual presidenta municipal, Balderas Guzmán le retiró sin previo aviso.









El joven destacó que desde el inicio de la campaña, acompañó a la actual funcionaria a recorrer las calles, sin embargo, no fue tomado en cuenta.

" Yo, siendo una persona con discapacidad diferente la apoyé en su campaña, y ahora me quitó mi apoyo que yo recibía, que no mezcle el apoyo que me da el presidente de la república con lo del municipio", externó.

Cabe destacar que pesar de sus limitaciones para hablar Robinson Daniel es una persona con ganas de superarse en la vida, trabajar honradamente y salir adelante por su propio esfuerzo.

" Yo solicito empleo, sé que tengo una discapacidad motriz, pero no por eso me puedo dejar vencer, también quiero saber porque me quitaron el apoyo, pero yo no necesito el apoyo me gustaría más que la presidenta Zoila Balderas Mr ayudara con un empleo ahí en el municipio", expresó.

Robinson Daniel tiene ubicado su municipio en la calle los Manzanos sin número, colonia los Coquitos.