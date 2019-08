ReestructuraciÃ³n genera 'dimes y diretes' en Congreso

Durante dos horas, los diputados locales se enfrascaron en una discusión de alusiones personales, reproches por actos de familiares y hasta burlas, todo en el marco de la discusión sobre la reestructuración de la deuda pública.





El debate empezó a "calentarse" luego de que el diputado panista Omar Miranda Romero criticó la falta de información otorgada por el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, a los legisladores.

Esto le valió que el panista le quisiera "regalar un ábaco para ver si así le daban las cuentas".

A estas críticas se sumaron las de la diputada María Josefina Gamboa Torales, que evidenció al legislador de Morena, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, que en un intento por encarar a los panistas leyó una definición de reestructuración, pero dijo que el concepto lo había leído de Wikipedia.

Entre otras cuestiones, criticó que en el dictamen no se aclare la tasa de interés que se generará con la reestructuración, ni el destino que tendrán los recursos que se liberen.









Y señaló que directora de la SSP, Ailett Garcia Cayetano, supuesta familiar del gobernador y directora General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, se mantiene firmando contratos opacos en la dependencia.

Durante la rebatinga, los morenistas criticaron los posibles actos de corrupción de ex funcionarios del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, y del dirigente del PAN, José de Jesús Mancha, pero los blanquiazules recordaron que Atanasio García Durán, padre del gobernador Cuitláhuac García, quien aprobó la bursatilización de la Tenencia Vehicular para 199 ayuntamientos en el gobierno de Fidel Herrera, cuando era presidente de la Mesa Directiva del Congreso local.

Durante su participación, el coordinador del grupo mixto “Del lado correcto de la historia”, Gonzalo Guízar Valladares, aceptó que no se brindó la información necesaria sobre el proceso de renegociación y tampoco se detalló el destino de los recursos liberados con el refinanciamiento, estimados en 2 mil 700 millones de pesos para el actual sexenio.

“Sí es deuda, por supuesto que es deuda, estamos hablando de deuda pública; el dictamen dice que no hay mayor endeudamiento, sin embargo se autorizan casi mil millones de pesos para el fondo de reserva”.

“Vamos a favor porque creemos que este gobierno va a invertir en infraestructura (…); bajo ninguna circunstancia debe de ir a gasto corriente”.

Pese a ello, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, Rosalinda Galindo Silva, aseguró que el refinanciamiento es necesario porque la reestructuración implementada por Miguel Ángel Yunes Linares disminuyó las capacidades de maniobra del actual gobierno para dar servicios que reclama la población.

“En lugar de 46 mil millones de pesos solicitados en 2017, se solicita un monto inferior; además establece una temporalidad máxima de 20 años en lugar de los 30 años avalados en 2017”.

Pero a esto también respondió el diputado Bingen Rementería Molina, que rebatió el argumento y aseguró que la nueva refinanciación pasará de 41 mil millones de pesos a 56 mil millones de pesos.

Reprochó que en el dictamen aprobado no se establecieran las partidas de gastos, lo cual fue criticado por la coordinadora de la fracción PRI-PVEM, Erika Áyala Ríos, que replicó que no se puede saber cuáles serán las corridas financieras, puesto que el gobierno estatal solo está pidiendo el permiso de acudir con los bancos para renegociar los créditos a largo plazo.

Además, Deisy Juan Antonio, acusó a Rementería Molina de incurrir en un doble discurso, aseverando que su padre y actual senador del PAN, Julen Rementería del Puerto, fomentó la opacidad otorgando contratos para empresas que incurrían en conflictos de intereses en el pasado gobierno.

“Usted y su familia saben que sus empresas se condujeron con opacidad y desataron la peor corrupción en el gobierno pasado que representan”.

Al dar respuesta, Bingen Rementería calificó el señalamiento como una “perfecta maroma”, pues en su opinión cuando no hay argumentos se desvían los temas.

Por su parte, la diputada de MC, Ivonne Trujillo Ortiz, reprochó que el actual gobierno sigue el ejemplo de endeudamiento de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte y que por ello votaría en contra, pero el vicepresidente de la Mesa Directiva, Alexis Sánchez, le advirtió que su posición no debía ser a título de la bancada sino personal.

Trujillo Ortiz acusó a su homólogo de votar en contra de los principios del partido, mientras que Sánchez dijo que votó en representación de los ciudadanos que lo eligieron, ya que no llegó al cargo como plurinominal, como sí ocurrió con su compañera que necesita el permiso de un partido para hacer su trabajo.

En las dos horas de discusión también participó la morenista Ana Miriam Ferráez, que señaló que la deuda es un mecanismo para generar obra pública e inversión, yque puede ser positiva si se utiliza para financiar proyectos.

La diputada de Morena, Deisy Juan Antonio, insistió en que los recursos deben de destinarse a obras carreteras y aulas escolares.

Juan Antonio acusó que el dirigente del PAN, José Mancha Alarcón aprobó como diputado el último endeudamiento de Fidel Herrera Beltrán el 3 de octubre de 2010.

“Es fácil subir a tribuna para defender la mentira, solo por ser la esposa de él”, añadió aludiendo a las empresas de la familia de Ortega Ruiz, a lo que Montserrat Ortega Ruiz respondió que las acusaciones son una “sarta de barbaridades” y que se trata de violencia política de género.

Ya entrados en discusión, la panista Montserrat Ortega Ruiz opinó que la necesidad de liberar recursos con la reestructura puede obedecer a un proyecto político para generar recursos en las elecciones intermedias de 2021.

Y consideró que los morenistas no comprenden la separación de poderes, a lo que la diputada local Cristina Alarcón, consideró que el actual gobierno debe de demostrar que son mejores “que los que se fueron”.

“Desafortunadamente ustedes (la oposición) lo ven todo de una manera que no están trabajando, únicamente cuestionando y eso no nos va a llevar a nada; no nos quedemos en las anécdotas pasajeras, seamos diputados y diputadas que hagamos juntos y juntas una nueva historia para que el pueblo salga adelante”.

Por su parte, el diputado Rubén Ríos Uribe, aseguró que los diputados del PAN no conocen las necesidades del pueblo, pues no recorren sus distritos y se oponen a “reformas” que pueden beneficiar a los veracruzanos, tal es el caso de la reestructuración.

Luego de dos horas de discusión, el presidente de la Mesa Directiva impuso el reglamento y procedió a someter a votación del dictamen que fue avalado con 34 votos a favor, 12 en contra y una abstención.