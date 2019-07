Esmeralda Falcón da un duro mensaje tras ganar bronce en lima 2019

La pugilista mexicana, Esmeralda Falcón, conquistó la medalla bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y mandó un duro mensaje a las autoridades deportivasmexicanas.

Esmeralda Falcón aseguró que si hubiera habido más apoyo hacia ellos, quizá las medallashubieran sido de plata u oro. Sin embargo dijo que para ella es un orgullo haber logrado lo que logró, más allá de la falta de trabajo.

“Quizás si hubiera habido más fogueo, yo soy de la idea de que el trabajo siempre ese va a ver reflejado, entonces seguramente se hubieran mejorado los lugares y las medallas porque es necesario y más en nuestro deporte“, declaró al terminar su participación en Lima 2019.

Esmeralda Falcón fue derrotada por la argentina, Dayana Sánchez en la semifinal, por lo que tuvo que conformarse por el bronce. Para la mexicana la palabra conformismo no existe, pero consideró que para el apoyo que recibieron, la actuación fue decente.

“Me gustaría decir que para mí y de manera personal fue decente, sin embargo, no. Para las circunstancias fue decente pero me gustaría haber llegado a la final porque tengo el talento“, aseveró.

Finalmente Esmeralda Falcón reiteró el mensaje de las autoridades mexicanas y consideró que Lima 2019 debe de ser un llamado de atención para todos, pues se están dando resultados con el “apoyo nulo” que recibieron.

“Creo que esto es un mensaje para los representativos y las autoridades de las instituciones, estamos dando resultados con el nulo apoyo que nos dieron. Debemos hacer una retroalimentación para ver qué se puede hacer“, sentenció.

La medalla de bronce de Esmeralda Falcón fue la número 23 de México en cuatro días de actividades de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. En total la delegación mexicana suma 44.