Ayuda iglesia de Orizaba en investigación por abandono de menor

Derivado del abandono de un recién nacido el sábado pasado en una de las bancas de la Catedral San Miguel Arcángel, el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez, señaló que las autoridades eclesiásticas se encuentran brindando la información necesaria para el esclarecimiento del caso.





"Las autoridades son las que tomaron parte del caso, el menor está en custodia con las autoridades correspondientes y las autoridades eclesiásticas están brindando la información necesaria para el esclarecimiento de la situación, sin embargo es un procedimiento que lleva su propio protocolo", dijo.

Lamentó que muchas veces las cámaras no tiene la calidad necesaria para reconocer bien a las personas o en su defecto se encuentran en algún punto ciego; “no cualquiera puede llegar a pedir los videos de las cámaras, para esto hay un protocolo que las mismas instituciones ponen y una solicitud judicial también, no es que también cualquiera pueda acceder es una información confidencial según lo que la misma ley pide".

El vocero de la Diócesis preciso que hasta donde se tiene conocimiento en los últimos años es el único caso que conocen en una iglesia de la Diócesis, "no recuerdo que haya habido uno similar en estos años".

El también párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Río Blanco reveló que la Diócesis de Orizaba cuenta con el Centro de Ayuda para la Mujer, que tiene como propósito apoyar a aquellas mujeres embarazadas que tienen dificultades, tal y como el caso que ha sucedido recientemente.









"A todas las mujeres que tienen dificultades para llevar su embarazo, para sostener un niño y lo quieren dar en adopción se pueden acercar al Centro de Ayuda a la Mujer, con este grupo que apoya y vincula con instituciones que pueden ayudar a las mujeres durante y después del embarazo en capacitación para el trabajo".

Enríquez Báez afirmó que el fenómeno de los niños expósitos en iglesias de la Diócesis de Orizaba no es nuevo, ya que existen antecedentes desde la antigüedad, incluso afirmó que desde la edad cristiana se dan estos casos; “si una madre tomó esta decisión posiblemente lo ha pensado durante los nueve, ocho o siete meses que lleva de embarazo, es una decisión que no se toma de un momento a otro, entonces no sabemos cuáles sean las circunstancias".