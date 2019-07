Buscará INAH presionar a dueños de inmuebles mediante Hacienda

Mediante la Secretaría de Hacienda el gobierno federal podría presionar a propietarios de inmuebles históricos a darles mantenimiento, sin que se excusen con pretextos de que se les impide intervenirlos, afirmó Víctor Hugo Valencia Valera, director del Centro INAH Veracruz.





Deploró el abandono en que se encuentra el casco antiguo de la ciudad pese al decreto federal del año 2004 como Zona de Monumentos Históricos, expedido por el entonces presidente Vicente Fox Quesada.

Lamentó que edificios como el exconvento de los Jesuitas, en la avenida Zaragoza y Serdán, estén en peligro de desplomarse.

Admitió que para las rehabilitaciones se requieren fuertes inversiones, pero no son imposibles.

Resaltó que sí es factible presionar a los propietarios negligentes que dejan abandonados sus inmuebles de valor histórico.

"En la ley federal hay un artículo que no se aplica, que dice 'en caso de que no lo restaure el propietario, se le hará un llamado por la Secretaría de Hacienda'. Existe.

"Existe el elemento pero requiere todo un proceso administrativo. A las instancias de gobierno les gana la dinámica de trabajo, pero sí existen los elementos. Yo como director del Centro reconozco situaciones que no se han aplicado porque buscamos concertar, y la concertación se lleva años y el patrimonio se puede caer", subrayó Valencia Valera.

Negó categóricamente que el Instituto Nacional de Antropología e Historia sea un obstáculo para restaurar edificios históricos, y dijo que ésa es una excusa de dueños irresponsables.

"A mí me parece una perversión y un manejo de maña decir que el Instituto no deja. Hay que quitar ese mito de que la arquitectura histórica es muy costosa, no es cierto", puntualizó.

Afirmó que es perfectamente compatible el añadir materiales actuales en algunos casos a inmuebles antiguos, por ejemplo para sustituir un entrepiso que se desplomó, pero insistió en que esas acusaciones son meros pretextos de propietarios irresponsables.