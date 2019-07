Buscan empresarios rescatar proyecto Tuxpan-Nautla

El empresariado de la región habrá de solicitar al nuevo gobierno que se retome el proyecto del corredor costero Tuxpan-Nautla el cual, a pesar de ser muy ambicioso, aún no es una realidad ya que para que se pueda concretar se requiere de la inversión no sólo gubernamental sino también de la iniciativa privada.

En este programa se habían contemplado seis productos turísticos detonadores de la economía en nueve municipios de la región, como lo es el Museo del Mar y Acuario, Parque Público de Playa Ecológico, Museo del Petróleo, Desarrollo Ecolacustre Gutiérrez Zamora, Centro Cultural Tecolutla y Parque Acuático Kiwikgolo.

Sin embargo para el impulso de todos, se requiere de una inversión que el gobierno de Veracruz no podría sustentar y la iniciativa privada no sería tan fácil de apoyar, pese a ser de alto beneficio no sólo para Tuxpan sino para toda la zona norte.

De acuerdo con el presidente de Canaco-Servitur Tuxpan, Francisco Villanueva Méndez, se requiere del esfuerzo de las autoridades municipales, estatales y federales, buscando acceder a recursos económicos a través de varios financiamientos para que este pueda ejecutarse.

Consideró que espacios como estos son los que se requieren para impulsar la economía de Tuxpan y la región, apostándole más allá del turismo.

No obstante, este proyecto no será a corto plazo, pues el gobierno estatal en caso de retomarlo debe de darse a la tarea de convencer al sector privado para que participe, aunque ello implique varias etapas.

Para su puesta en marcha cada obra planteada para un determinado municipio tiene que ir obteniendo los recursos millonarios que se requieren para su ejecución.