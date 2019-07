Sin diálogo, ingresa concejo de Mixtla al palacio municipal

Sin haber llegado a un acuerdo con agentes y subagentes municipales, el presidente del Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, Crispín Hernández Sánchez, acompañado por personal de Política Regional ingresó al palacio municipal este martes rompiendo cristales y cadena para abrir las puertas.





Alrededor de las 10:30 horas llegaron a la explanada los integrantes del Concejo; en el lugar se encontraban los agentes y subagentes municipales que esperaban se entablara un diálogo.

Incluso, intentaron entregar un escrito al personal de Política Regional en donde expresaban que debido a que había un proceso para impugnar la desaparición de poderes no procedía que los integrantes del Concejo ingresaran a palacio.

No obstante, el documento fue rechazado por esos funcionarios argumentando que no tenía validez, pues se mencionaba a Margarita Montalvo Acahua como presidenta, a Ricardo Pérez Marcos como síndico y Valentina Temoxtle como regidora cuando esos ya no eran sus cargos.

Fue entonces que esa comitiva se acercó a la entrada principal y rompieron los cristales y la cadena que había sido colada, a fin de abrir la puerta y quitando los cerrojos desde dentro.









Debido a la presencia de elementos de Seguridad Pública Estatal, los inconformes optaron por no oponer resistencia para evitar una posible represión.

Cabe recordar que fue el pasado 9 de julio cuando el Congreso local decidió desaparecer los poderes en ese municipio tras aceptar la solicitud del gobernador Cuitláhuac García, quien alegó una situación de violencia y vacío de poder en ese lugar, tras lo cual el día 11, representantes comunitarios y pobladores cerraron el palacio para impedir la entrada de los integrantes del Concejo, a quienes consideran una imposición y los acusan de ser personas de “dudosa reputación”.