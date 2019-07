Demanda PAN a Cuitláhuac trabajar con Winckler

El coordinador del grupo legislativo del PAN, Sergio Hernández, afirmó que el gobierno del Estado debe de reconocer que no tiene las causales para remover al fiscal general, Jorge Winckler y comenzar a trabajar de forma conjunta.





Refirió que las 5 ciudades más seguras del país tienen un común denominador, que es la coordinación entre las instituciones; además todos los municipios están enlazados con el gobierno del Estado, el Federal y sus fiscalías.

“Tiene que haber coordinación para poder dar resultados en materia de seguridad; aquí no la hay, aquí si hay una reunión e invitan al fiscal el gobernador mejor no va; entonces eso es un tema realmente infantil, inmaduro y que no corresponde a la figura del gobernador”, declaró Hernández.

En otro tema, minimizó que la revista Líderes Mexicanos haya incluido en su recuento anual de los 300 líderes “más influyentes de México” al mandatario Cuitláhuac García Jiménez.

Refirió que todos los mandatarios del país están incluidos en la lista precisamente al estar a cargo del Poder Ejecutivo de una entidad, no obstante en su opinión esto debe de servir para que García Jiménez “se ponga a trabajar”.









Lo anterior al destacar que la entidad es primer lugar nacional en feminicidios y secuestros, además de que no hay obra pública, hay opacidad y falta de medicamentos.

“Esta es una nota que sale y cada quien la ve como le conviene (…); el gobernador debe de convertirse en un líder para los veracruzanos y dar resultados. Ese tipo de notas solamente son vacías”.

En cuanto a la reunión con el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, reiteró que solo aprobarán la reestructuración si es necesaria.

Recordó que se realizó una reestructuración a la deuda pública durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, sin embargo esta obedecía a la necesidad que atravesaba el Estado ante el pésimo manejo de las finanzas estatales del gobierno de Javier Duarte.

“Había una mala calificación, penalizaciones detonadas y una serie de caos financiero que hacían urgente la reestructuración”.