PRI Nacional, 'mudo' ante decisiones gubernamentales: Moreno Cárdenas

El gobernador con licencia de Campeche y aspirante a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseveró que actualmente el Partido Revolucionario Institucional se mantiene mudo ante las decisiones del Gobierno.





“Hoy tenemos un PRI nacional y hay que decirlo, tristemente mudo, que no habla, que no levanta la voz, que no critica, que no señala”, señaló el aspirante al Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Entrevistado a su arribo al aeropuerto internacional de Veracruz, el priista afirmó que de llegar a la dirigencia hará del tricolor una oposición firme y responsable.

“Nosotros seremos una oposición firme, combativa, crítica, muy competitiva, pensando siempre en el beneficio del estado de Veracruz, pensando siempre en el País, y trabajando fuerte porque al final del camino lo que necesitamos es presentar alternativas para la sociedad”, aseguró.

Alejandro Moreno Cárdenas indicó que el organismo electoral tiene que ganarse la confianza de la ciudadanía con trabajo en las filas.

Para ello, dijo que es importante abanderar las causas que más preocupan a los ciudadanos.

Puso de ejemplo el tema de estancias infantiles, a los trabajadores que fueron despedidos del Gobierno Federal, así como a los productores de sorgo, maíz, o trigo, entre otros.

De la misma forma, Moreno Cárdenas señaló que se han realizado recortes lascivos al sector agrario, al de salud. Y aseguró que el PRI será un partido firme que se erguirá como oposición.