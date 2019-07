Estancada la reforestación de Minatitlán

Ya no se tienen mayores noticias de la continuidad de las actividades de reforestación que el gobierno municipal implantó el año pasado en Minatitlán, ya que si bien se recibieron dos lotes de diez mil arbolitos, la meta eran cien mil arbolitos donados por la asociación civil Centro de Amor y Amistad.





Imagen del Golfo consultó a la regidora Leticia Siu Gallegos –de la comisión de ecología y medio ambiente-, y ella dijo que a fecha no ha tenido conocimiento del destino de las dos entregas de arbolitos de diferentes especies, ya que eso ha sido manejado por la Dirección de ecología y medio ambiente que representa el profesor Víctor Manuel Hernández< Torres, quien no respondió a llamadas de Imagen del Golfo.

La dama resaltó que no ha tenido conocimiento de lo anterior, porque no se le notifica nada de las actividades que son de su comisión; que no ha tenido contacto con la fundación Amor y Amistad, y que sólo ha sido a través de la presidencia que ha conocido de lo que ha llegado a las áreas de ecología y de limpia pública.

Según se decía, llegarían encinos y cedro blanco para poblar la zona rural con árboles maderables, y así también palma abanico, palma datilera y jacaranda.