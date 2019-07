El campo es la fábrica más grande de México: AMLO

Entre el 2019 y el 2020 se emplearán a 400 mil personas con la siembra de 1 millón de hectáreas a través del programa 'Sembrando Vida' que tendrá una inversión de 50 mil millones para Centroamérica, dinero que será posible gracias al combate a la corrupción que ha implementado desde inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.





En el vivero del 45 Batallón de Infantería, durante la firma del documento del Plan de Desarrollo Integral, 'Sembrando Vida' y 'Jóvenes Construyendo el Futuro' en el que participan los países de Centroamérica Honduras, El Salvador, Guatemala y México, explicó que en este 2019 se dará trabajo a 200 mil personas y la misma cantidad durante el próximo año, con estas medidas se pretende contener el fenómeno migratorio hacia Estados Unidos.

“Este es un acto muy importante porque se está demostrando que hay otra opción y otra alternativa para dar solución racional eficaz humana al fenómeno migratorio que no debe ser atendido sólo pensando en el uso de la fuerza, en medidas coercitivas, sino atendiendo las causas que originan la migración. La gente no se echa a andar, no sale de sus pueblos por gusto, lo hacen por necesidad”, reiteró en su mensaje el mandatario.

López Obrador llamó a los mexicanos a la fraternidad universal, a tratar bien a los hermanos centroamericanos a apostar a la fuerza, a la cooperación para el desarrollo y aceptó la propuesta de su homólogo de Honduras Juan Orlando Hernández, comprometiéndose a participar con lo que corresponde.

El mandatario mexicano llamó al campo "la fábrica más importante del país", porque se puede reactivar la economía, generar empleos y se tiene todo lo que se necesita, la tierra, agua y el conocimiento.









"HAY QUE TRATAR BIEN AL FORASTERO"

El Presidente respondió a quienes cuestionan la postura del gobierno mexicano, lo que tachó de xenofobia, rechazo y odio a los extranjeros, argumentó que no se puede actuar de esa manera porque todos somos seres humanos, mencionando el pasaje bíblico "hay que tratar bien al forastero".

Reiteró la importancia de la ayuda mutua por los antiquísimos vínculos con el país centroamericano. Recordó que en Honduras hay un centro cultural importantísimo de la gran cultura maya, Copán, que floreció culturalmente al mismo tiempo que Tikal, en Guatemala, y al mismo tiempo que estaba en su esplendor Calakmul, en Campeche y Palenque, en Chiapas.

¿DE DÓNDE SALDRÁ EL DINERO PARA FINANCIAR 'SEMBRANDO VIDA'?

El ejecutivo detalló que anteriormente se perdían 65 mil millones de pesos por el 'huachicoleo', y que con el combate que ha puesto en marcha su gobierno, de 800 pipas de gasolina robadas diariamente, se redujeron a 40 y es con ese dinero que se habrá de financiar la inversión para Centroamérica.

