No soy empleado del Fiscal; que haga su trabajo: Cisneros Burgos

El Secretario de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos dijo que no acudirá a la cita que le emitió la Fiscalía General del Estado porque no es empleado del Fiscal Jorge Winckler Ortiz, a quien señaló nuevamente de ineficaz.





Entrevistado por Imagen del Golfo, el encargado de la política interna del Estado respondió a la pregunta si acudirá a la cita que le emitió la Fiscalía para que aporte pruebas sobre el multihomicidio de Minatitlán: “No soy empleado de él, no le voy a hacer su trabajo, lo que le puedo decir de una manera muy llana, que si ese señor tuviera un dedo de vergüenza en la frente hace mucho ya se hubiera ido de Veracruz”.

“El fiscal del estado como ustedes lo saben, ha reconocido implícitamente que no puede realizar las investigaciones en la fiscalía, quiere que un servidor o el gobernador le hagamos su trabajo” expresó.

Cisneros Burgos afirmó, luego de haber estado en calidad de invitado especial a las fiestas patronales de Santiago Tuxtla; que “los veracruzanos reclamamos de un fiscal que atienda a los veracruzanos, para comenzar ese señor no conoce Veracruz porque no es veracruzano, es oaxaqueño y no le tiene amor a Veracruz como se lo tenemos los veracruzanos”.

Expuso que lamentablemente la fiscalía no atiende los delitos o asuntos de suma importancia como ocurrió recientemente que mientras se daba el secuestro de un exalcalde en la zona de Yecuatla, el fiscal se había ido a surfear.