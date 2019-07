No habrá rescate financiero de universidades públicas estatales

Las 11 universidades públicas que tienen problemas económicos no serán rescatadas, como en anteriores administraciones, si no hacen cambios estructurales que las hagan viables en términos financieros y tengan una proyección que les permita no entrar en crisis a cada momento, afirmó el subsecretario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Luciano Concheiro.





En un recorrido con el rector de la Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, por los edificios que se construyen en el campus Chamilpa tras el sismo de 2017, recordó que en diciembre pasado las universidades en crisis económica firmaron un compromiso que consistía en un cambio estructural, que la de Morelos sí cumple, por lo que se reforzará a esta institución.

“En la última fase de esta negociación requerimos que tanto el gobierno del estado como la federación apoyemos. No se trata de rescatar de nueva cuenta sino de apoyar para que sean viables financieramente”, afirmó.

Precisó que las otras casas de estudios que sufren crisis económicas son las de los estados de Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, Estado de México, Tabasco, Veracruz, Michoacán, Nayarit, Guerrero y Baja California.

Consideró que es urgente que hagan sus planteamientos ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que en el caso de la UAEM el Ejecutivo hizo un compromiso con los estudiantes morelenses y con el rector.









“Es urgente que llegue un planteamiento lo antes posible ante el Presidente porque es un compromiso; cuando él estuvo aquí (Morelos) con el señor rector planteó un compromiso de no más rescate, sino de cambio estructural”, recalcó el subsecretario de la SEP.

Gustavo Urquiza Beltrán aseguró que la UAEM requerirá 390 millones de pesos para octubre de este año, petición que harán al gobierno federal al cumplir parte de los compromisos que hicieron en diciembre de 2018.

Dijo que con los cambios estructurales, planes de austeridad y los ahorros implementados a partir de 2019 bajaron 47 por ciento su déficit histórico, que en septiembre de 2018 era de mil 682 millones de pesos; “es decir, quedó la deuda histórica de la UAEM en unos 900 millones. Los 390 millones de pesos son para pagar salarios, primas vacacionales, y aguinaldos que se vencen a fines de 2019”, pero confió en que la federación y el gobierno del estado ayuden a la institución académica.

CON INFORMACIÓN DE:

La Jornada