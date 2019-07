Debido al tema de la Inseguridad que existe en el municipio de Río Blanco, así como por las condiciones climatológicas, madres integrantes del Colectivo de Familias Desaparecidas en la zona Orizaba-Córdoba, dieron a conocer que los trabajos de búsqueda en el cerro los Arenales, se encuentran totalmente parados desde hace mes y medio.





"Hicimos una pausa, decidimos hacerlo por varias cuestiones; una el tema de la seguridad, la inseguridad en Río Blanco realmente está terrible, no hay resguardo completo ni de Servicios Periciales, ni de parte del equipo de búsqueda del Colectivo y la verdad no podemos arriesgar a la gente, no se trata de ponerlos en peligro si no se trata de localizar y hacer una entrega, la búsqueda está parada desde hace como mes y medio", afirmó la presidenta del Colectivo Araceli Salcedo Jiménez.

Afirmó que tanto por el tema de la Inseguridad como por el clima es que están parados los trabajos, aunado a que hay mucha víbora por la temporada., "Empezaron a salir muchas víboras y nos enfrentamos al coralillo, otros dicen que es víbora ratonera pero no las vamos a esperar o a investigar".

Salcedo Jiménez dijo que el equipo de búsqueda con el que inicialmente contaban, era de 68 personas y al momento solo quedan 29 aproximadamente, por lo que se encuentran capacitando a personas que quieren ayudar para sacar este tema delante.

"Hay gente que quiere colaborar con nosotros y se quiere capacitar y realmente estamos en la mejor disposición de ayudarlos porque ayudándonos pues vamos a ganar mucho".

Esto previo al inicio del taller denominado "Antropología Forense y Herramientas para la Búsqueda de la Verdad, mismo que será impartido por parte de EMAF en colaboración con la CEAPP, con el Centro de Atención a Víctimas, mismo que fue solicitado por el Colectivo de Familias Desaparecidos Orizaba- Córdoba, porque es algo fundamental para seguirse preparando para la búsqueda de fosas clandestinas.

"La importancia es relevante ante toda la situación que estamos viviendo en materia de fosas clandestinas, no nada más es la zona de Río Blanco, sino de muchísima zonas, aquí en lo local desafortunadamente no tenemos las condiciones adecuadas ni en materia de seguridad ni mucho menos en tema de elementos de la fiscalía o servicios periciales cuenta con muy pocos elementos, pero bueno juntos hemos ido construyendo para sacar adelante el trabajo.