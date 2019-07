PrevÃ©n para la prÃ³xima semana instalaciÃ³n del Concejo de Mixtla

Luego de que ya fue liberado el Palacio Municipal por las personas del municipio de Mixtla de Altamirano, el presidente del Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano Crispín Hernández, confía en que la próxima semana ya pueda instalarse el Concejo Municipal como lo marca la ley.





El representante del Municipio de Mixtla de Altamirano, aseguró que desde que asumió la responsabilidad encomendada por los diputados locales, los tres integrantes del Concejo Ciudadano, atienden a la población en una vivienda que se ubica en Barrio Segundo de la cabecera municipal.

"No hemos ingresado al palacio municipal todavía, estamos esperando que se entregué de manera oficial. Tenemos una oficina en una casa particular en el Barrio Segundo donde se está dando atención a la ciudadanía, se les están dando y brindando apoyos en cuestión de medicinas, ahí se les está dando las constancias, actas de nacimiento, no hay nada parado, en cuestión de Limpia Pública también, la gente estamos trabajando en eso, estamos trabajando normalmente, esperemos que la próxima semana se solucione el problema y podamos instalarnos en el Palacio como lo marca la ley", afirmó.

En torno al tema de la auditoría a las arcas municipales, señaló que él solo ha sostenido pláticas con los interventores y se está en espera de que se liberen legalmente las instalaciones del Palacio Municipal y se prosiga con la revisión de los recursos del erario municipal.

"En cuanto se liberen las instalaciones, ya los interventores sabrán cuál o qué anomalías hay dentro de los recursos, yo les mentiría que haya algo ahí, porque no tengo conocimiento de eso, voy a tener conocimiento hasta el día que reciba o recibamos, el Concejo reciba eso ya vamos a tener conocimiento de lo que está pasando ahí", dijo









Cuestionado ante que obras se realizarán en el municipio una vez que los recursos sean liberados y autorizados, Crispín Hernández dijo que se realizará todo lo ya programado

en su momento por la extinta alcaldesa Maricela Vallejo Orea.

"Aquí lo único que vamos a hacer, es dar seguimiento a lo que ya está, eso es lo que agentes y subagentes se han acercado y nos han pedido que se les respete lo que ya tenían asignado o programado y eso es lo que se va hacer, no va a haber cambios al menos que ellos lo soliciten".