Javier Mar, el doctor que ayudó a su paciente a identificar medicinas

Luis Javier Mar Cristóbal, fue el médico familiar de la clínica 69 del Instituto Médico del Seguro Social, quien recibió miles de elogios a través de las redes sociales por el noble gesto que tuvo de dibujar 'caritas' en los medicamentos de una mujer de la tercera edad para que pueda identificarlos, ya que no sabe leer ni escribir.



Fue el pasado 19 de julio que el doctor recibió a la derechohabiente en el consultorio 6, del turno matutino, ya que acudió por primera vez a su cita médica debido a que sufre hipertensión arterial y una fractura en su cadera.





'En esta ocasión la señora venía sola y le comencé a preguntar por sus medicamentos porque ella padece hipertensión arterial y me dijo que no sabía que tomaba y también refería que traía un dolor en su cadera izquierda, ya que tiene una fractura y le dije que acudiera a la farmacia y regresara conmigo para que le indicara como iba a tomarlos y se me ocurrió hacerlo con dibujos para que pudiera identificarlos', declaró.

Indicó que los medicamentos que le recetó fueron para el dolor y antiinflamatorios en los que en su cajita dibujó una carita triste, para su presión hizo un corazón y para su cadera le dio vitaminas de calcio por lo que la ilustró con un hueso.

'Eso fue lo que realicé en su consulta que era la primera vez en que la veía a ella; esta acción ya la había hecho como unas tres ocasiones más pero es la primer que alguien tomó la decisión de subirlo a las redes', informó.

Expresó que la acción que hizo la única finalidad que tuvo fue la de brindar el apoyo que el paciente se merece y la de cerciorarse que el afectado tome los medicamentos para mejorar su salud.

'Quizás también esto pueda tomarse como un método para apoyar a las personas que no saben leer y escribir, puesto que para aquellos que tienen problemas del habla manejamos un manual con imágenes en las que los pacientes nos señalan el malestar que presentan; y con la señora fue otro método que se me ocurrió utilizar', expuso.

Señaló su acción también pudiera ser buena estrategia no sólo para médicos sino también para los familiares de personas que sufren alguna limitante para comunicarse y así ellos se puedan hacer cargo de tomar sus propios tratamientos.

El doctor indicó que por día ha llegado a atender hasta cuatro pacientes que no saben leer y escribir, sin embargo, la mayoría acude acompañados por algún familiar.

'En un día promedio han de ser mínimo de tres a cuatro pacientes los cuales llegan a acompañados y ya a su familiar les explicó cómo será el tratamiento que les administraré', manifestó.

Por último mandó el mensaje a sus colegas de dar un extra con los pacientes, ya que acciones como la que él realizó aunque forman parte de su trabajo son un extra se hace la diferencia.

'Y hacer o dar un plus que marque la diferencia no es para que alguien te lo reconozca sino que sea una diferencia entre tu paciente y el médico porque en base de la relación que uno tenga con ellos tiene mucho que ver que el paciente se comprometa a tomar sus medicamentos por la confianza que adquiere con su doctor y de hacer todas la indicaciones, entonces hacer esto genera muchas más seguridad con ellos', puntualizó.

MÁS DATOS DE ÉL

Mar Cristóbal, es originario del municipio de Agua Dulce, e inició su labor en la salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de su lugar de origen, ha brindado servicio en la clínica de Villa Allende y fue a principios del 2019 que comenzó a trabajar en la número 69 de Coatzacoalcos.

'Tratamos de hacer lo mejor posible nuestro trabajo porque es lo que nos corresponde a nosotros; como muchos dicen es lo que me tocaba y pues es verdad pero lo trató de hacer de la mejor manera sobre todo por los pacientes', concluyó.

Cabe hacer mención que también fue reconocido por la misma institución de salud con un reconocimiento que entregó la directora de la Unidad Médica Familiar (UMF) 69, Claudia de los Santos Solís, con el que reconocieron su dedicación y el haber marcado la diferencia a favor de los derechohabientes.