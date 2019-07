Â Acusan carencia de insumos en JurisdicciÃ³n Sanitaria 7

Una falta total de atención es la que prevalece en la Jurisdicción Sanitaria número 7, aseveraron trabajadores al dar a conocer que hay una carencia de insumos y equipo sin que el nuevo jefe de la dependencia, Adrián Baruch Alanís García, haga algo, ya que además se ausenta constantemente.





Comentaron que al interior de los centros de salud y en el propio edificio jurisdiccional hay carencias, pero no se solucionan, simplemente les dicen que no hay recursos.

“El jefe delegacional casi nunca está, luego preguntamos por él y nos dicen que fue a Xalapa, pero anda en Orizaba”, señalaron.

El personal comentó que cuando recién llegó y se presentó se le hicieron saber algunas de las necesidades que hay en las diferentes áreas y su respuesta fue que las vería lo antes posible, pero no se ha vuelto a acercar a ellos, simplemente pasa por los pasillos, por lo que incluso hay compañeros que han tenido que comprar algunas cosas de su propio sueldo.

“Le dije al jefe de la Jurisdicción y me dijo que luego lo veíamos, ahora pasa y no me dice nada, fui con la administradora y tampoco hubo respuesta”, mencionó uno de los trabajadores.

Mencionaron que la nueva administradora es muy joven, pero se ve que “no sabe” y los dirigentes sindicales no dicen nada.

Señalaron que a los líderes les dieron la indicación de no decir nada para no afectar a la licenciada Luisa Ángela Soto Maldonado, aunque si siguen las necesidades no saben cuánto se logre mantener tranquilo todo.

Mencionaron que actualmente la mayor parte del personal está de vacaciones y por el mismo periodo no hay muchas necesidades de atención por parte de la población, pero cuando se tenga el movimiento fuerte van a comenzar a salir las carencias.