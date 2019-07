Asaltan casa de empeÃ±o en Veracruz

Maleantes con armas de fuego, llegaron hasta una conocida casa de empeño en calles de la colonia Ejido Primero de Mayo Sur, donde lograron apoderarse de un cuantioso botín estimado en varios miles de pesos.



El atraco se dio este jueves por la tarde cuando un par de individuos llegaron hasta las instalaciones del negocio denominado Empeño Fácil, donde sometieron al guardia de seguridad y a los trabajadores.



De acuerdo a la información recopilada, se trató de dos jóvenes de entre 25 y 30 años, quienes aprovecharon que portaban armas de fuego para amedrentar a los presentes y decirles que no hiceran movimiento alguno.



Ya que tuvieron bajo su control a los trabajadores, tomaron martillas, destrozaron las vitrinas y tomaron anillos, cadenas, esclavas, aretes, dijes entre otras alhajas, así como otros electrónicos de valor.



Tras apoderarse del cuantioso botín estimado en aproximadamente 70 mil pesos, los maleantes abordaron la moto en la que llegaron y emprendieron la huída desde Ejército Mexicano hacia calles aledañas.



Al punto indicado acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para entrevistarse con testigos e iniciar un rápido operativo de búsqueda y localización para dar con los responsables.



No obstante, los policías no tuvieron suerte alguna en atrapar a los maleantes, por lo cual invitaron al apoderado legal de dicha sucursal para acudir a la fiscalía a interponer su denuncia.