Hasta 6 meses tardaría resolución de suspensión provisional a Duarte

La suspensión provisional que otorgó el juez al exgobernador Javier Duarte de Ochoa podría tardar cerca de 6 meses en resolverse.





Lázaro Montalvo Cortés, presidente del Colegio de Abogados en Litigación Oral, explicó que Duarte promovió el amparo como cualquier otro ciudadano tiene derecho a hacerlo.

En su caso alega que las pruebas son ilegales, ya que los estados de cuenta para sentenciarlo por lavado de dinero y asociación delictuosa fueron obtenidas sin una orden judicial.

Esos documentos determinaron los 9 años de prisión por lo que al quedar anulados no habría como sustentar los delitos que se le imputan y tendría que ser absuelto.

“En este momento la suspensión es para efectos de que no sea ejecutada la sentencia en todo lo que no sea relacionada a su prisión. No puede salir por los delitos a los que aún está condenado hasta que se revise y el amparo se resuelva”.









Un amparo contra una sentencia tarda de 4 a 6 meses en resolverse, sin embargo, al ser un caso especial los juzgadores podrían tardarse un poco más para analizar con precaución y cuidado los argumentos de las partes involucradas.

Recordó que con Moises Mansur, el presunto principal prestanombres de Javier Duarte, las pruebas fueron declaradas ilícitas.

“Sobre todo por la cuestión mediática que implica. En un caso las mismas pruebas que fueron usadas para declarar culpable a Duarte fueron declaradas ilícitas por lo tanto el busca tener la misma suerte en su proceso”.

