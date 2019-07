Auditor Especial de la ASF respalda trabajo de Portilla

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz es de los más activos y participativos del país.

Por ello el Auditor Especial de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Emilio Barriga Delgado, se pronunció por la continuidad de Lorenzo Antonio Portilla Vásquez al frente del organismo.

Dijo que en un año la ASF ha visitado al ORFIS en más de tres ocasiones.

“Hemos estado trabajando muy bien con el Auditor, se han firmado algunas minutas de trabajo, hemos asistido a algunos talleres de capacitación a los cuales nos ha invitado el Auditor, inclusive en propio Auditor Superior de la Federación estuvo en uno de ellos y pues hemos ido muy de la mano, trabajando de manera coordinada para hacer sinergia con el Estado y con el ORFIS”.

Puntualizó que para darle continuidad a los trabajos de la entidad fiscalizadora superior se requiere mantener al mismo titular.

Incluso Veracruz se postula por ser pionero y referente a nivel nacional en materia de Fiscalización.

“Siempre la continuidad ayuda a ir consolidando temas y trabajos que, cuando valen la pena como el SIGMAVER, pues no se les de reversa o no se vayan al cajón del olvido, entonces la continuidad ayuda a que este tipo de esquemas se mantengan, que los equipos que ya se profesionalizaron no se pierdan… Normalmente en este país esto ocurre, cuando hay algún cambio de este tipo siempre hay perdida de continuidad”.

El próximo 26 de julio se llevará la Reunión de Buenas Prácticas del Grupo Regional Golfo-Centro, en Xalapa.

El auditor de Veracruz coordinará los trabajos y se contará con la presencia del coordinador Nacional de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS) y auditor superior del Estado de Puebla, Alberto Segovia Blumenkron.