'No aparecen' 46 ex funcionarios estatales y municipales

El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) “no encuentra” a ex funcionarios del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares para que respondan por las observaciones detectadas en la Cuenta Pública de 2018.





Cabe señalar que el órgano fiscalizador está entregando notificaciones de los pliegos de observaciones.

No obstante, en total cinco exsecretarios del gabinete del panista, así como el ex titular de la Contraloría General no se encuentran en los domicilios que reportaron.

Además dos exdirectores y el ex procurador del Medio Ambiente, incluyendo a otros 37 ex servidores públicos estatales y municipales no fueron localizados en sus domicilios.

Mediante un edicto publicado en la Gaceta Oficial del Estado se les concedió un plazo de tres días hábiles para que comparezcan ante el Orfis, mismo que cobra vigencia a partir de este martes.









El Orfis busca a Arturo Irán Suárez Villa, ex titular de Salud; Alejandro Zairick Morante, quien fue secretario de Desarrollo Económico y Portuario; Silvia Edith Mota Herrera, de Trabajo, Previsión Social y Productividad; Juan Carlos Saldaña Morán, de Protección Civil; William Charbel Kuri Ceja, de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; así como Ramón Tomás Alfonso Figuerola, ex contralor general del Estado.

Tampoco fueron localizados Mario Alvarado Marín Zamora, ex director del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz; Ricardo Colorado Alfonso, ex Procurador Estatal del Medio Ambiente y David Fernando Pérez Medellín, exdirector del Instituto Veracruzano del Deporte.

Los otros ex servidores públicos pertenecían a 20 entes estatales y 15 a siete entes municipales, según el Órgano de Fiscalización.

Se trata de Roberto Santamaría Pérez, de la Secretaría de Educación de Veracruz; Maricela López Domínguez, del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje.

Además Fernando Martínez Villicaña, del Fideicomiso de Administración e Inversión del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Veracruz (SAR); Miguel Ángel García Ramírez y Arturo Irán Suárez Villa, quien también fungió como titular de los Servicios de Salud.

Iván Cuauhtémoc Santos Álvarez, Juan David León Rivas, Jorge Miguel Rodríguez Ramírez, Antonio Garza García, Gregorio Camarillo Salinas, Beatriz Adriana Salas del Ángel y Omar Carrión Rivera, de la Secretaría de Seguridad Pública.

Shiara Desyanir Tienda Haces, Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos;

Jesús Miguel Gómez Ruíz y José Carlos Ortuño Martínez, del Fideicomiso Público Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. 11,880 denominado Fideicomiso para las Obras Adicionales Materia de la Prórroga de la Concesión de la Autopista Veracruz-Cardel; Juan Manuel Aguirre Bremont, de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

William Charbel Kuri Ceja, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; Carlos Saldaña Soto y Jaime Zavala Cuevas, de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora; Yali Sotelo Altuzar Domingo y Julio Tejeda Moreno, del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz; Mario Alvarado Marín Zamora y Néstor José Flores Lugo, del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz; Ricardo Colorado Alfonso, Procuraduría Estatal del Medio Ambiente y David Fernando Pérez Medellín, del Instituto Veracruzano del Deporte.

Por los municipios el Orfis busca a Pablo Hernández Cruz (ex Director de Administración y Finanzas en Funciones de Liquidador del Sistema) del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano Veracruz, Boca del Río y Medellín; Guadalupe del Carmen Robles Velasco, de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec.

También a Angélica Ivonne Cisneros Luján, Roberto Tejero Castañeda Marco y Antonio Ramírez y Mora, del Ayuntamiento de Xalapa; María de la Luz Padilla Díaz, de la Comisión Municipal de Agua de Xalapa (CMAS) H. Ayuntamiento de Xalapa.

Miguel Ángel Ernesto Rueda Ortega y Blanca Carolina Lagunes Barrientos, Ayuntamiento de Paso de Ovejas; Esteban Ramón Miranda García, Ayuntamiento de Emiliano Zapata y Crescencio Rascón Cobos, José Simón Cruz González, Benigno Ramírez Pérez, Felipe de Jesús Perea Prieto, Rubén Darío Chíguil Velazco y Roberto de Jesús Gracia Ignot, Ayuntamiento de Santiago Tuxtla.