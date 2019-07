Médicos van a ganar más en Chicontepec, promete AMLO

El sector Salud requiere cambios inmediatos para atender la falta de médicos en las zonas serranas y rurales del país, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador este domingo al visitar el municipio de Chicontepec, en la zona Norte del estado de Veracruz.





“El especialista que trabaje en Chicontepec va a ganar más”, aseguró el presidente durante su mensaje.

“Buscamos modificar los tabuladores e incentivos que el especialista que no quiera venir a Chicontepec porque quiera trabajar en Xalapa o en Veracruz, o de perdida en Poza Rica, pues que se quede allá en Poza Rica o en Veracruz o en Xalapa, nada más que el especialista que trabaje en Chicontepec va a ganar más que esos”, dijo.

AMLO indicó que por culpa de los gobiernos anteriores, a los que calificó de “corruptos” y “sinvergüenzas”, no hay médicos especialistas, ya que dejaron de apoyar su formación en escuelas públicas.

En medio de aplausos y porras garantizó que el programa IMSS Bienestar, antes Prospera, no sólo continuará, sino que va a mejorar.

“Porque ya saben cómo hay desabasto, aquí en el hospital hacen falta medicinas y además hay una limitante pues tienen 300 claves que le llaman a las medicinas, en promedio, pero en una unidad médica rural tienen 120, 120 en la comunidad, aquí 300, y en el sistema ordinario del Seguro Social 700. O sea que hay enfermos de primera, de segunda, y de tercera”, ironizó.

LÓPEZ OBRADOR SEÑALÓ QUE ESTÁ PEOR EL SISTEMA DE SALUD QUE EL SISTEMA EDUCATIVO

“Ahora ya tengo elementos para decir que está peor, porque en el sistema educativo, por muy mal que esté, si se ausentan los maestros, que no deben de ausentarse, llega al grupo, o se van los niños a la casa allá con la mamá, con la abuelita, y no pasa a mayores”.

“Pero viene aquí al hospital de Chicontepec un infartado, ¿y qué hacen? porque no hay el equipo ni la medicina para empezarlo a tratar y que resista dos tres horas y que pueda llegar a Poza Rica, o a Veracruz o Xalapa. Ya no llega. Y además si no hay ambulancia especializada. Esto es lo que tenemos

que atender”, dijo con convicción el Presidente.

MUCHO POR HACER

La directora del Hospital Rural de Chicontepec, María del Carmen Vega Rosas, destacó que ahí ofrecen servicios directos a una población de 10 mil 845 personas pero con atención ampliada a 351 mil 927 personas a través de ocho zonas de supervisión médica, 161 puntos de atención, 145 unidades médicas, 10 brigadas de salud, cuatro unidades médicas móviles, tres centros de atención rural obstétrica distribuidos en 34 municipio, cuya población es de cinco etnias indígenas (nahuás, totonacos, otomíes, tepehuas y tének o huastecos).

Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el combate a la corrupción ha incrementado el alcance de apoyos a la población con los programas sociales a los discapacitados, adultos mayores, becas a estudiantes, respaldo a los pequeños productores agrícolas, Tandas del Bienestar, rehabilitación de escuelas, expansión de las telecomunicaciones y el aumento en la atención médica y abasto de medicinas