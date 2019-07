Ven en punto muerto situación de adultos mayores

En punto muerto se encuentra la situación del adulto mayor, ya que aunque se ve la intención del presidente de apoyar a este sector en dos ejes fundamentales, no se ve que se perciba toda la problemática, señaló Juan Hernández Mercado, asesor de agrupaciones de adultos mayores en Veracruz.





Refirió que a la fecha, no ha pasado nada con la iniciativa de la senadora Gricelda Valencia de la Mora para dejar de hacer el pago de pensiones en UMAs.

“Me queda claro que el presidente quiere apoyar a los adultos mayores en dos ejes fundamentales: uno, la pensión universal, y otro, por medio de acciones de salud, el problema desde mi punto de vista es que Andrés tiene voluntad y está tratando de agarrar los hilos del Estado Mexicano y del gobierno federal, pero realmente está en el proceso de exploración”, apuntó.

Sin embargo, dijo, tampoco se da tiempo de valorar debidamente lo explorado y reflexionar sobre las acciones por las fricciones con las calificadoras internacionales y que también es parte de esa guerra que tiene contra los poderosos, de ahí el uso de términos como “fifis”, la mafia del poder”, etcétera.

Hernández Mercado mencionó que tal parece que no se alcanza a percibir la problemática real del adulto mayor ni se sabe si tenga un diagnóstico real o aproximado de los adultos mayores con trastornos mentales, la profundidad de los mismos y si tienen la atención mínima necesaria o están en abandono, de los que están confinados a sus hogares o donde vivan por alguna discapacidad y, por último, de aquellos que a pesar de tener cierta funcionabilidad carecen de familia que los apoye.









“Esto lo menciono por que no veo una sola política preventiva sobre la cascada de envejecimiento social que se nos avecina, desde luego no se verá en su sexenio, será en el siguiente, pero si hoy no se empieza a hacer algo tendrán las generaciones inmediatas una población de adultos mayores deambulando por las calles, parques y en sus casas con trastornos mentales y otros problemas de discapacidad y, para colmo, con pensiones precarias, ya que los futuros jubilados y pensionados ganarán menos que los actuales, por eso digo que no tiene una idea clara del problema del adulto mayor”, acotó.