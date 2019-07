Guardia Nacional neutraliza al crimen en Veracruz, asevera IP

La Guardia Nacional ha dado tranquilidad y calma a la ciudad y su población consideró el presidente de la Canacintra Xalapa, Juan Manuel García González.





“Yo creo que parece que hay una calma, yo no he podido evaluarlo porque no he estado aquí en Xalapa (...) pero parece que todo está mejor”, dijo.

El líder empresarial aplaudió la presencia de los nuevos elementos, a semanas de haber llegado el estado, como parte de la estrategia federal de seguridad y pidió que se le dé todo el apoyo desde todos los sectores.

“Y lo que he venido diciendo desde hace un año, se necesita coordinación. Si las policías se coordinan y tiene inteligencia vamos a salir adelante”, añadió.

García González apuntó que esa nueva corporación es “bastante benéfica” para esta zona o donde se presente porque implica mayor vigilancia.

“Yo creo que el tema ya no es sólo Veracruz que es lo preocupante porque en todos lados hay índices de violencia que han subido pero como dicen mal de todos, consuelo de tontos y yo lo quisiera entender por ahí”, añadió.

Sin embargo, refirió que lo ideal, es tener un Veracruz seguro y es en lo que se debe trabajar desde todos los frentes.