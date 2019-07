No intimida la reaparición de Yunes en Veracruz: Guzmán

La reaparición del ex gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, quien publicó en redes sociales que se encuentra en Veracruz, no intimida a los militantes del PAN que buscan una renovación en la presidencia estatal, afirmó el aspirante a dicho cargo Joaquín Guzmán Avilés.





Hay que recordar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la contienda interna que le dio el triunfo a José de Jesús Mancha Alarcón, cercano a Yunes Linares y ordenó elecciones extraordinarias.

-¿No intimida la reaparición del ex gobernador? , se le cuestionó a Guzmán Avilés

“No para nada, no trae nada (Yunes Linares), no sé por qué intimida, en ningún momento. No trae una máscara, no trae nada, simplemente viene a hacer su parte como panista, su trabajo como panista. Nosotros estamos en la situación de respetar a cada uno de los panistas y de trabajar”, declaró.

Recordó que el ex titular de Ejecutivo también apareció públicamente cuando se dio la resolución de la Sala Regional del TEPJFM, que ratificaba el triunfo de Mancha Alarcón.

“Aquí volvió a aparecer pero fue en un sentido contrario la resolución, entonces es parte de su equipo el que está trabajando; él tiene todo el Derecho como panista de venir y hacer el trabajo que desee”.

En ese sentido opinó que una circunstancia que garantizará la igualdad de condiciones en la próxima elección interna es que la organización se dará con el Comité Ejecutivo Nacional.

En otro tema, aseveró que el coordinador de los diputados locales del PAN en el Congreso del Estado, Sergio Hernández, está equivocado al afirmar que con un proceso de expulsión abierto la diputada local, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, no podrá formar parte de la plantilla de Guzmán Avilés.

“Por iniciar un proceso no se te extinguen tus Derechos; entonces está mal Sergio la mera verdad. Eso es lo que pretendían ellos, decir ya tiene un proceso abierto, hacer un cambio en la Comisión de orden y poder manipular la siguiente elección.

“Es triste ver que Sergio en lugar de estar uniendo a un grupo legislativo lo está dividiendo; nunca había pasado (…). La función de un coordinador es coordinar, no creerse el dueño del partido. Además, se avienta a expulsarlos sin tener la aprobación de los demás miembros del grupo”, añadió.

Reiteró que con la exclusión de Lagunes Jáuregui y Enrique Cambranis Torres del grupo legislativo del PAN lo único que quedó en evidencia fue “el berrinche” por la anulación de la elección interna que le daba el triunfo a Mancha Alarcón.

Agregó que ahora los panistas podrán optar entre renovar al instituto en Veracruz, luego de que se evidenció que hubo juego sucio.

“(La renovación) la determinarán precisamente los militantes y por eso en el proceso que estuvo viciado ahora nos dan la oportunidad de hacer un proceso limpio; si nosotros como panistas siempre hemos dicho que luchamos por la democracia y decimos afuera que los gobiernos meten la mano en los procesos electorales, que hacen trampa y dañan los procesos electorales, no podemos estar aguantando o haciéndolo dentro del partido”, planteó.