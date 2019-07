Alertan por fraude con predios

El Ayuntamiento de Veracruz exhortó a denunciar ante la Fiscalía la presunta venta de terrenos en la colonia Lombardo Toledano.





En dicha zona están ofreciendo predios pidiendo 700 pesos de enganche y 500 pesos cada 30 días por 36 meses, sin embargo, se trata de un fraude.

El director del Instituto Municipal de la Vivienda, Gerardo Zamora Garrido, dijo que el ayuntamiento no puede intervenir, pero la Fiscalía sí por lo que pidió a los afectados denunciar formalmente.

Llamó a no dejarse engañar ya que el ayuntamiento no se encuentra vendiendo terrenos a pagos ni en esa ni en otras colonias.

“Nosotros no vendemos ningún lote en ningún lado, no tenemos reserva en el municipio. Que la población demande en el ministerio público, es una estafa, no es con el municipio, no son empleados del municipio, que vayan al ministerio público, tienen datos, tienen papeles, con el municipio pierden el tiempo en venir aquí”.









Si la persona es trabajadora del ayuntamiento tendrá que ser reportada ante la Contraloría, pues pedir dinero a cambio de predios escriturados supuestamente propiedad del municipio es un fraude.

“La Vicente Lombardo Toledado es propiedad municipal, el 90 por ciento de esa colonia está regularizada, algunos no han pagado su lote y lo único que tienen que hacer es el Inmuvi”.

En la colonia Lombardo Toledano están ofreciendo lotes de 10 x 20 a 36 mensualidades de 500 pesos.

Los defraudadores afirman que se trata de terrenos propiedad del municipio y que los están rematando.