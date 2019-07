Registran secundarias de Veracruz faltantes de horas

Faltantes de horas en todas las escuelas secundarias ha unido a este nivel en un reclamo unánime previo al inicio de un nuevo ciclo escolar, ya que es una problemática fuerte, admitió María Fidelia Torres Reyes, secretaria general de la delegación D-II-17 de la Sección 32 del SNTE.





Explicó que hay maestros que han dejado plazas vacantes por haberse jubilado y sus horas frente a grupo no se han podido cubrir y hay muchos grupos descubiertos.

“Esa es la principal razón de las protestas que a la autoridad le corresponde enviarnos algunos recursos o permitirnos a nosotros como delegación nombrar a los sustitutos, pero no se da ni una cosa ni la otra”, expuso.

Torres Reyes indicó que ha habido muchas trabas para solucionar este tema desde la pasada administración y ahora apenas se está atendiendo todo lo que venía arrastrándose de tiempo atrás.

Refirió que se cree que son miles los casos, sin exagerar, que hay en el estado de Veracruz.









Expuso que esas carencias se tienen en todas las escuelas de todos los niveles, de ahí que se haya hecho ese movimiento para buscar la manera de que se atienda esa situación.

Indicó que desafortunadamente, la respuesta se va dando en los casos que son más inmediatos a las autoridades y no lo que es necesario para todas las escuelas.

Agregó que cuando se acercan a la parte oficial les dicen que hay fajos de listados de todos los problemas y se va resolviendo como se puede, y sí hay avance, pero falta mucho.

Detalló que en lo que respecta a secundarias, no se puede hablar de maestros, sino que se trata de horas, y es un hecho que hay alumnos que no tienen clases en diversas materias porque no hay quién les dé, por lo que a veces lo que hacen los docentes es que de manera voluntaria se turnan para darles alguna explicación o ponerles alguna actividad, pero como tal, hay materias que no se están cubriendo, con el riesgo que implica tener a jóvenes desocupados.