Tren impacta dos camiones de Ferrosur en José Azueta

La tarde de este viernes se suscitó un accidente en donde un tren se impactó contra dos camiones de Ferrosur que se encontraban trabajando sobre las vías a la altura del municipio de José Azueta, afortunadamente no había trabajadores al interior de los llamados Hi Rail, ni en las vías, por lo que no hubo heridos ni pérdidas humanas.





El aparatoso accidente se suscitó alrededor de las 15 horas de este viernes, cuando la máquina marcada con el número 4700 de Ferromex viajaba sobre la vía Medias Aguas - Tierra Blanca de la vía "G" en el tramo Dobladero a la altura de la comunidad Paso de la Virgen del municipio de Azueta, impactándose contra dos camiones de los llamados Hi Rail los cuales se encontraban parados ya que los trabajadores realizaban reparaciones en ese tramo, afortunadamente habían bajado a tomar agua, por lo que no había nadie al interior ni en las vías, por lo que no hubo pérdidas humanas ni lesionados, solo cuantiosos daños materiales.

Aun así los testigos ante el fuerte encontronazo, hicieron el llamado a los elementos de Protección civil municipal de Azueta, policía municipal y personal de Ferrosur quienes acudieron al lugar verificando que todos estaban bien.