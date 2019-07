Camioneta Dogde provoca fatal carambola en colonia Formando Hogar

Un fuerte accidente automovilístico ocurrido en calles de la colonia Formando Hogar, dejó cuantiosos daños materiales luego de que el conductor de una camioneta no respetara su distancia.



La tarde de este jueves, se dio esta carambola en el cruce de las avenidas Miguel Ángel de Quevedo y J.P Silva, donde afortunadamente no hubo ninguna persona lesionada pese a lo aparatoso.



En dicho punto, el operador de una camioneta de la marca Dodge tipo RAM perteneciente a la empresa ECOSB, fue quien no midió su distancia correcta y cuando dos vehículos delante de él frenaron, ya no se pudo detener.



Testigos afirmaron que de esta forma, la unidad impactó por alcance un automóvil de la marca Volkswagen tipo Jetta color café, el cual a su vez salió proyectado y golpeó un vehículo Volkswagen Vento color gris.









Afortunadamente, ninguno de los tres conductores involucrados en esta carambola resultó herido, por lo que no fue necesaria la presencia de las corporaciones de rescate para los primeros auxilios.



Finalmente, un perito de tránsito y vialidad municipal de Veracruz acudió al lugar indicado para tomar conocimiento de los hechos y ordenar el retiro de las unidades para deslindar responsabilidades.