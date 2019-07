En Veracruz, más de 40 colonias continúan siendo irregulares

En el municipio de Veracruz aún queda menos de medio centenar de asentamientos irregulares y se trabajará para regularizarlos y promover la dotación de servicios básicos, aseguró Fidel Murga Lagunes, regidor undécimo del ayuntamiento.

Informó que esa área, aunada a la de fraccionamientos y de licencias es de las que más pendientes le representan al municipio, y por ello se coordinará con la autoridad municipal.

El Oasis, Colinas de Santa Fe, La Herradura y otras unidades habitacionales al norponiente de la ciudad son algunas cuyos habitantes viven en irregularidad pues aunque no invadieron las viviendas, éstas no están municipalizadas y no tienen los servicios públicos a cabalidad, dijo.

Admitió que el reto es cerrar el ciclo y regularizar esos conjuntos de vivienda pues aunque sí tienen servicios como el de limpia pública y recolección de la basura, falta mucho por hacer.









Resaltó la importancia de que ya no se permita edificar conjuntos habitacionales si no se cuenta con los permisos municipales necesarios, a fin de no tener más colonias sin escrituras, servicios públicos y otros requerimientos.

Tampoco se debe permitir que se estrangulen vialidades y se debe planificar el desarrollo en las áreas rurales para que cuando inevitablemente llegue la urbanización debido al crecimiento de la ciudad, ésta se dé en condiciones ordenadas, con visión de futuro y no sólo de corto plazo.

En su opinión, ha faltado iniciativa de las distintas autoridades que han pasado, para resolver problemas añejos de asentamientos humanos, regularización y licencias.

Murga Lagunes asumió en días pasados la titularidad de la Regiduría 11 del ayuntamiento de Veracruz, como suplente de Marlon Ramírez Marín, quien solicitó licencia a ese cargo para ser presidente del comité directivo estatal del PRI.

Recordó que aunque las unidades habitacionales de los últimos 30 años en la ciudad de Veracruz se han asentado en la zona norponiente, también se han establecido asentamientos irregulares cuyos habitantes no tienen certeza jurídica sobre la propiedad, y la intención de él es contribuir a poner fin a esa situación desde la regiduría undécima.

Dejó en claro que inicia su gestión en un marco de respeto hacia la autoridad municipal y con muchos deseos de resolver problemas de varias décadas en más de 40 colonias irregulares de Veracruz.