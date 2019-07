Ante inseguridad legítima defensa es un derecho, afirman

El representante del Movimiento Indígena Liberal Popular Autónomo de Zongolica (MILPAZ), Román Vásquez González, lamentó que las autoridades no reconozcan la legítima defensa, la cual no es ilegal pues lo marca el Artículo 10 de la Constitución, y si hoy el Estado no puede brindar seguridad a los ciudadanos tampoco puede prohibir que se ejerza ese derecho.

“Los ciudadanos son la parte más vulnerable de la sociedad, entonces no se vale que hoy la ley la manejen a su antojo pues la ley ahí está, entonces lo que entendemos es que para ellos hay que dejarse matar para no incurrir en un delito. Sería muy pendejo (sic) aquel que se deje matar, de la cárcel salgo pero del hoyo no y la gente es la que está poniendo los muertos”, expresó.

Vásquez González recordó que el mismo Presidente dijo en algún momento que sólo el pueblo puede salvar al pueblo, y la historia lo ha demostrado en sus movimientos revolucionarios para hacer justicia.

Al estar el derecho de legítima defensa amparado por la Constitución, expuso, la ilegalidad la están cometiendo los gobiernos al no permitir a los ciudadanos la oportunidad de defenderse ante los ataques certeros de la delincuencia hacia la población más vulnerable.

Agregó que afortunadamente, en la sierra de Zongolica lo que se tiene hasta el momento es delincuencia común.

“Lo que ha estado pasando en la sierra no es nada comparado con otros lugares como Maltrata, Acultzingo, Mendoza y otros, aquí la diferencia es que ha habido ataques directos a las autoridades, expresidentes, no contra la ciudadanía”, indicó.

Sin embargo, señaló, de llegarse a dar situaciones contra la ciudadanía, ahí seguramente todos van a actuar, con reconocimiento o no del gobierno.