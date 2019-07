Descarta García Escalante alusiones por comentarios de CGJ

El diputado local del PAN, Rodrigo García Escalante, afirmó que no se da por aludido en torno a los comentarios que ha hecho el gobernador, Cuitláhuac García, en los últimos días.





Cabe recordar que el Ejecutivo veracruzano ha señalado que “una familia política de Pánuco” está relacionada con el grupo criminal “Grupo Sombra”.

“Cada quien es responsable de lo que dice y yo no me siento aludido ni en lo más mínimo de los comentarios del gobernador, estoy trabajando y voy a seguir trabajando conforme a lo que pienso y a lo que piensen la mayoría de los veracruzanos.

“El gobernador tiene su estilo, yo tengo el mío y voy a seguir trabajando, no me siento aludido, es más me acabo de enterar porque no presto atención a ese tipo de situaciones”, minimizó el legislador del blanquiazul.









