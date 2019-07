Alertan sobre brote epidemiológico por hacinamiento de migrantes en Acayucan

Podría presentarse un brote epidemiológico grave en la Estación Migratoria de Acayucan sino se atiende el hacinamiento de indocumentados, advirtió Carlos Enrique Escalante Igual, director general de al Migrante Atención en Veracruz.





Admitió que la insalubridad es alta pues el lugar tiene capacidad para atender a 800 centroamericanos y ha llegado a albergar hasta 3 mil.

“Las condiciones son muy malas, no alcanzan los baños para todas las personas alojadas. yo no quisiera pensar pero si el instituto no hace su función adecuadamente habrá un brote de epidemia grave”.









Las personas se quejan de estar hacinados en lugares inadecuados, de dormir en colchonetas y por falta de equipos de enfriamiento ante las altas temperaturas.

Ya se reportan enfermedades como tuberculosis y varicela, sin embargo, ya las portaban antes de ingresar.

Ante ello la Dirección de atención al Migrante en Veracruz en coordinación con la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos analiza la cantidad de gente que se encuentra en la estación de Acayucan.

Dijo que debe tomarse en cuenta el exceso en el flujo migratorio que obliga al Instituto Nacional de Migración a efectuar una labor de contención ante el ingreso de personas sin documentos.

Sin embargo, la repatriación de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos es inmediata.

“Esa inmediatez es de dos o tres días y eso sigue acumulando más migrantes en la estación migratoria. Son casi todos los días que mandan migrantes a sus países de origen. Llega el migrante, lo documentan con sus consulados y se autoriza la repatriación”.

Debido a la saturación el estacionamiento se está utilizando para alojamiento y aunque se busca respetar los derechos humanos es difícil cumplir óptimamente ante la alta cantidad de gente.

A nivel estado se les apoya con gestión y vinculación para que tengan una buena estancia en México mientras regresan a su país.

“Está muy delicado porque hay exceso de población, entonces la estación migratoria donde antes era el área de vehículos y camiones se está utilizando para alojarlos. Hay que recordar que nosotros formamos parte de la Agenda 2030 y nos obliga a México completo a que se respeten los derechos humanos de las personas y eso incluye una estancia digna”.