PMA clausura 3 tiraderos a cielo abierto en el sur de Veracruz

La tarde de este miércoles, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), clausuró los basureros municipales de Las Choapas, Agua Dulce y Moloacán por incurrir contra las normas ambientales.





Personal de la dependencia estatal, arribó al vertedero ubicado en la colonia J. Mario Rosado, donde constataron que los desechos sólidos urbanos, estaban siendo incendiados, lo que provocó grandes columnas de humo denso altamente contaminante.

Al levantarse un registró fotográfico de los hechos, además de otros elementos que se encontraron en el lugar, que generan condiciones inapropiadas al ambiente, el personal procedió a colocar una cinta con la leyenda: “Clausurado”.

Por esa razón, las unidades recolectoras que acaban de cubrir las rutas, ya no pudieron verter su cargamento en el basurero municipal, por lo que en caso que el gobierno municipal no resuelva el problema, no tendrá en donde tirar los desperdicios, los cuales diariamente superan las 70 toneladas.

A pesar que las cintas fueron colocadas en el acceso principal, fue una molesta pepenadora, quien rompió el acordonamiento, para que pasaran los camiones de basura, debido que son 40 personas que se dedican a la selección de los desperdicios, por lo que no podían quedarse sin pepenar.

Debido que la administración pública permite que éste tipo de quemas se realicen en el basurero, podrían ser sancionados y obligados a que cumplan con las normas ambientales.