Desde Puebla engrosan ‘ejércitos rurales’ de Veracruz, advierten

Los grupos de gente armada denominados autodefensas rurales que circulan por Aquila y Maltrata son habitantes provenientes del estado de Puebla, así lo admitió el síndico del municipio de Aquila, Armando Alonso Rosas.





Señaló que el paso de estos grupos por el municipio es constante debido a que Aquila se encuentra ubicado entre los límites de Veracruz y Puebla, y su “relación” hasta el momento ha sido de respeto para con las autoridades y con la ciudadanía.

"En Aquila se respeta a los uniformados, no hemos tenido ninguna falta porque nuestros policías están trabajando normalmente, no se meten con ellos, si acaso han pasado por ahí pero no se meten ni con la población ni con el municipio ni con los policías, hasta ahorita todo ha sido con ese respeto”.

Alonso Rosas señalo que este municipio se encuentra en paz y tranquilidad, además de que no existen este tipo de situaciones o grupos armados.

“Nosotros estamos trabajando en coordinación con Gobierno del Estado para la seguridad y todo está tranquilo, no ha habido casos de linchamiento, hasta la fecha no ha habido nada. Fue lamentable lo que sucedió con nuestro vecino municipio de Maltrata pero en Aquila todo está tranquilo”.

El edil descarto rotundamente la existencia de estos grupos y dijo que sí han hecho presencia pero no pertenecen a Aquila; “han pasado por acá pero algunas personas con la población no se meten, simplemente pasan y nada más pero son de Puebla, al parecer de comunidades aledañas a nuestro municipio”.