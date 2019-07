En la Benito Juárez Norte sufren por agua desde hace 4 meses

Desde hace cuatro meses, vecinos de la colonia Benito Juárez Norte padecen la falta de agua, pese a eso la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) continúa realizando el cobro del servicio en los recibos puntualmente; además colonos manifiestan que en ocasiones venden el líquido de las pipas o piden una gratificación por llevarlas a los hogares.





“Somos tres vecinos que desde abril no, nos sube agua por vivir en lo alto de la colonia; en mi caso soy una mujer de la tercera edad y vivo con mi esposo que no camina y vivimos en lamentables circunstancias y con esto es peor porque la CAEV no nos manda pipas”, declaró María de los Ángeles Ortiz Pérez, afectada.

ALTERNATIVA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA

Declaró que en ocasiones subsiste con el llenado de un tinaco y algunos recipientes, y otras veces cuando cuenta con recurso económico por semana compra únicamente dos garrafones de agua debido a que es para lo que le alcanza.

“Por vivir en partes altas no vienen a revisar las válvulas y no hacen nada por darnos agua, esta es la lamentable situación que padecemos; y cuando podemos compramos agua de garrafón pero cuando no vecinos nos regalan una o dos cubetitas, y en otras cuando se puede me llenan mi tinaco que ahorita (martes) ya estaba con poquita agua”, contó.

Reveló que en repetidas ocasiones ha realizado vía telefónica su llamado a la CAEV para que manden pipas de agua, debido a que cuando acuden a su colonia ya no cuentan con líquido y prometen que volverán y no lo hacen.

“Desde hace cuatro meses no tenemos nada de agua en ningún horario, sea de día o de noche y todo el mundo sabe que el agua es vital e indispensable”, expresó.

Finalmente, dijo que a consecuencia de la lamentable situación que padecen no ha cubierto el pago de recibo de agua el cual puntualmente llega; y en caso de seguir pese a sus limitaciones físicas, ya que se mueve en silla de ruedas buscará plantarse en las inmediaciones de la CAEV exigiendo agua.

“Y qué vamos a pagar si no tenemos agua desde hace meses; además cuando pasan las pipas les gritamos y sólo dice que se les terminó y que regresaran, mentira no lo hacen y no es siempre que pasan a veces acuden una vez cada 10 días, ante eso y pese a que me desplazó en sillas de ruedas buscaré ir a la comisión con una cartulina en manos para que se solucione esta situación”, sentenció.

Por su parte Adrian Ramírez, afectado declaró que pese a padecer la falta de agua en la calle Constituyentes entre Democracia y Allende de la colonia en mención,también dejó de pagar su recibo por lo que ahora su monto de cuatro meses es de 864 pesos, y aunque acudió a la instancia para buscar un descuento no se lo brindaron.

“Acudí a la CAEV para ver si podían hacerme un descuento pero no, me dijeron que ese monto era el mínimo que debía cubrir, y entonces si no tengo agua voy a seguirla pagando; y que sólo me iban a descontar 19 pesos”, dijo.

TRABAJADORES DE LA CAEV VENDEN EL AGUA DE LAS PIPAS

Además, expuso que aunque la comisión de agua envía pipas la mayoría de las veces argumentan no tener agua, ya que así aprovechan para venderla.

“Disque mandan pipas pero cuando llegan a nuestra colonia ya no tienen agua y qué hacen la venden y si nos llevan uno les tiene que dar su dinero sino no hay nada; no es justo lo que hacen, y aunque uno busca hablar con el titular no hay respuesta”, aseguró.

Al igual que la señora María, dijo ha pasado varios meses sin el líquido en ningún horario, igual porque vive en la zona alta de la colonia.

ANTE SITUACIÓN COLOCAN BOMBAS DE AGUA

Señaló que son un promedio de 12 vecinos más los que viven la misma situación y por lo mismo cinco de ellos aunque requiere de una inversión de aproximadamente 10 mil pesos han optado por colocar bombas en sus hogares.

“Es una inversión fuerte de aproximadamente 10 mil pesos que han hecho unos cinco vecinos pero al menos ya con las bombas uno logra garantizar el agua a cualquier hora del día con buena calidad, ya que viene del subsuelo”, finalizó.