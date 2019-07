Abona Winckler a salida de líder del Cártel de Jalisco en Veracruz, afirma Segob

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, responsabilizó al fiscal Jorge Winckler Ortiz de la posible salida de Jesús “N” alias El Lagarto, vinculado a la masacre registrada en Minatitlán en abril pasado y adelantó que de ocurrir así, el gobierno estatal interpondría una nueva nueva denuncia contra Winckler.



“Una nueva y otras más por otras cosas también. Él se dedica a dar conferencia los lunes o martes pero jamás toca temas verdaderamente relevantes que contribuirían a la pacificación del estado”, dijo.



En entrevista para Imagen del Golfo agregó que solo se dedica a detener “delincuentillos independientes” pero a los verdaderos delincuentes organizados no los toca.



“Si El Lagarto, llegara a salir de prisión en Campeche, es porque el fiscal general no ha realizado ninguna investigación para imputarle ningún delito del orden local y que está en su competencia”, dijo.



Señaló que si queda libre, se ratificará la complicidad con el crimen organizado, por lo que se podría proceder contra el fiscal por esa razón.



“Se puede proceder por complicidad. No solamente en el pasado ocultó órdenes de aprehensión, es una medida recurrente. Se continúan ocultando órdenes de aprehensión y en algunos casos, no solicitándolas a ningún juez como es el caso de Jesús “N”.



Recordó que el pasado 9 de mayo fue detenido en Campeche Jesús “N”, alias El Lagarto delincuente conocido en la región de Minatitlán y que presuntamente está relacionado con la masacre en abril pasado.



También señaló que hace unos días, en reunión con empresarios de la zona Córdoba y Orizaba el fiscal Jorge Winckler Ortiz señaló que no importaba que alguien no tuviera orden de aprehensión pues si las autoridades del orden federal o estatal, detenían a un presunto responsable, él inmediatamente tomaría medidas para solicitar a un juez que las emitiera.



“Sobre todo en un delincuente de alto impacto como en este caso Jesús N. Eso significa que fue mentira lo que dijo a los empresarios y las autoridades que nos encontrábamos ahí presentes del orden civil y del orden federal y militar sino que confirmamos que después de dos meses de haber sido detenido El Lagarto, él no ha movido un solo dedo para ahondar en esa investigación”, acusó.