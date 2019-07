‘Me estoy entregando’, confirma Duarte en video pacto con autoridades

“Hoy es sábado 15 de abril del 2017. Estoy hablando desde la Laguna de Atitlán, en Guatemala. Me estoy entregando y evidentemente darán a conocer como si hubiera sido sorprendido y detenido, pero como verán, estoy totalmente en libertad”, así inicia Javier Duarte la grabación de un video que fue dado a conocer anoche.







Con este video sacado a la luz pública por el periodista Ciro Gómez Leyva, el exmandatario veracruzano revela que no fue detenido, sino que pactó su captura.



“Por supuesto que pacté mi entrega. No me detuvieron, yo me entregué a cambio de que dejaran a mi familia”, dijo Duarte durante la entrevista con Gómez Leyva el pasado 9 de julio.



El exgobernador detalló en esa entrevista que el acuerdo lo hizo con autoridades del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).



Asimismo dijo que como su familia se vio afectada por la situación que atravesaba, tuvo que pactar con el Gobierno Federal lo que debía hacer para que dejaran en paz a su esposa Karime Macías y a sus hijos, por lo que en abril de 2017 fue detenido.











En una carta que envió a la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte se ofreció aportar “información valiosa y privilegiada” sobre funcionarios de alto rango del entonces gabinete de Enrique Peña Nieto.