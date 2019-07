Cumplirá Veracruz el próximo año adeudo con municipios

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, aseveró que en este gobierno se pagará a los 212 Ayuntamientos las participaciones federales que desde la administración de Javier Duarte de Ochoa no se entregó a los municipios.





Será el siguiente año cuando se paguen mil millones de pesos más a los mil 500 millones de pesos que entregarán a municipio, aunque apuntó que no cuentan con el recurso todavía.

"No hemos cumplido con todos los Ayuntamientos porque no todos demandaron pero a pesar de que algunos no demandaron, el Gobernador el próximo año también les va a reintegrar sus recursos", dijo tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Detalló que los pagos se harán por parte de los ahorros que se hacen en el actual gobierno y negó que estos incluyan el despido de personal de las dependencias estatales.

"Es un compromiso que nadie nos está obligando a hacerlo y sin embargo nosotros lo estamos haciendo. No lo tenemos (el dinero), pero estamos haciendo ahorros en diferentes áreas para poder contribuir el próximo año", precisó.









Reiteró que lo que incumplieron otros gobiernos, "este Gobierno lo está haciendo de manera responsable, son más de mil 500 millones de pesos".

En otros tema también negó que vaya a intervenir en la manifestación que realizan los 400 Pueblos frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), al justificar que tienen derecho a manifestarse.

"Entiendo que si no dialogan y platican con ellos están en su demanda, nosotros no seremos quienes les vamos a coartar (su libertad), sobre todo si no interrumpen ninguna vialidad", dijo.

Asimismo cuestionado sobre las medidas de seguridad implementadas para permitir el acceso de Palacio de Gobierno, rechazó que se haya cerrado a los ciudadanos, pues argumentó que se trata de dar acceso con orden.

Sobre las críticas en redes por la fotografía de una funcionaria de Gobierno del estado al lado de un helicóptero de la administración, el secretario de Gobierno expuso no es mentira que se da un mal uso a los equipos del Gobierno además de que todos los funcionarios durante sábado y domingo "son ciudadanos normales" y que tienen derecho a tomarse fotografías.