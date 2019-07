Insiste CGJ: que Winckler renuncie o se reconsidere su destitución

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez insistió en que ante la labor tan deplorable del fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, es momento de que presente su renuncia o se vuelva a considerar su destitución.





"Van más de tres meses y no tiene orden de aprehensión contra ‘El Lagarto’, lo digo ahorita porque el día que lo vuelvan a liberar ya sabemos quién es el responsable", añadió.

Insistió en que la Fiscalía General del Estado está integrando mal las carpetas “a propósito” tras la detención y liberación de integrantes del grupo delictivo "La Sombra".

"La Sombra es un grupo delictivo que está ligado a un grupo político que está ligado al fiscal general del estado. No voy a dar nombres pero es muy claro que el fiscal lo sabe (...)", dijo, pero se negó a decir que se trate de la familia del diputado Rodrigo García Escalante.

Negó que exista temor de su parte para dar a conocer los nombres del grupo político ligado a la delincuencia e insistió en que están deteniendo a los delincuentes, pues eso existía pero en gobiernos pasados.

Señaló que va a pedir una explicación sobre por qué las fiscalías y jueces están liberando a delincuentes dado que no servirá de nada detenerlos y buscar dar seguridad a la gente.

"El llamado es en general porque esos delincuentes son homicidas", añadió.

Fiscalía Anticorrupción

Asimismo llamó al "fiscalito anticorrupción", Marcos Even Torres, mostrar las pruebas de la investigación por el presunto caso de nepotismo.

"No está tipificado, no me va a investigar la contralora me va a investigar el fiscalito anticorrupción; que muestre los resultados, que ya me juzgue por el supuesto caso de nepotismo", dijo.