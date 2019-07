Enrique Peña Nieto pidió mi renuncia; van por él: Javier Duarte

Desde el interior del reclusorio, en medio de una cascada de declaraciones públicas, en la vorágine de acusaciones contra el sistema político pasado, y tras haber pedido a la Fiscalía General de la República comparecer por “información valiosa contra ex funcionarios”, Javier Duarte de Ochoa habla en exclusiva para el corporativo IMAGEN del Golfo.





Revela la razón verdadera que “desató la furia” del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien no le siguió el juego en su intento de llegar a la Presidencia de la República, y permitirle, para sus fines, dejar a Miguel Angel Yunes como gobernador durante seis años.

A través de una llamada telefónica del interior del Reclusorio Norte, donde se encuentra purgando una sentencia por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa y en su reiterada defensa de que “todo es una farsa” se llama un preso político, Duarte se dice traicionado por Osorio en confabulación con Yunes, y obligado a renunciar por “órdenes del Presidente” para una tersa transición en el estado.

Asegura haber sido utilizado para salvar al PRI de la tumba, porque ya “no tenía credibilidad”. Pero que esto fue peor, porque se dieron “un balazo en la rodilla”. Que engañaron a Peña sus colaboradores al “venderle esa idea”.

'Gobernador más popular'









Según Duarte “me sacrificaron porque era el gobernador más famoso, el más popular, que mejor que yo para desviar la atención de la baja aceptación de Peña, y para dar el mensaje de que se estaba limpiando la casa”.

Afirma que nunca rompió con Enrique Peña Nieto, que “yo sepa no lo he hecho”, pero desconoce por qué le permitió a Osorio jugar ese papel en su contra, y lamenta que ahora el ex presidente pueda salir involucrado en la ola de corrupción, estoy consciente de ello. Y al preguntarle si con la detención del abogado Juan Collado y otras acciones cree que van por él, respondió: “Sí, definitivamente”.

Sobre el ex gobernador panista, expresó:

“Yunes no me perdonó ganarle en el 2010, a cambio de mi renuncia pedí que le amarraran las manos, por la cantaleta y su comportamiento enfermizo en mi contra”.

Agrega que “Yunes es como el burro que tocó la flauta, aprovechó la oportunidad, de mi linchamiento político y público. De todo lo que me acusan no hay evidencias firmes”.

Dijo que tiene “muchos proyectos” al salir del penal, pero lo que más quiere es reunirse con sus hijos. De Veracruz, afirma, le gustaría vivir en este estado, sin problemas, e incluso morir en él.

Entrevista íntegra:

-¿Cómo está?

- Bien aquí pues muy pendiente de todo y haciendo la parte que me corresponde para poder salir de donde estoy y poder reunirme con mi familia.

-¿Ha tenido contacto con los que hoy usted acusa?

- No, en lo absoluto, ni han hecho comentario alguno.

-¿En qué momento sucede la ruptura con EPN?

-Hasta donde sé yo no rompí con él, a mí me mandan a traer de la Secretaría de Gobernación los primeros días de octubre del 2016 y el secretario de Gobernación en ese entonces Miguel Ángel Osorio Chong me dice: ‘Gobernador por instrucciones del señor Presidente te pedimos que te separes del cargo. ¿Motivo? queremos una transición buena y es sabido que la relación con el gobernador actual o sea tú y del entrante Miguel Ángel Yunes no genera las mejores condiciones para ese cambio y en nombre del Presidente de la República te pedimos que te separes de tu cargo, ya hiciste lo que tenías que haber hecho y ahora a sentirte tranquilo y dedicarte a lo que creas más oportuno y nosotros encargarnos de esta transición’.

-¿Qué le respondió usted?

- Que si el señor Presidente lo pedía lo haríamos con mucho gusto, aun cuando faltaban 40 días para dejar el mandato de seis años que terminaba a finales de noviembre, realmente no faltaba nada pero si eso querían lo haría, solo les pedí que le amarraran las manos a Yunes porque hay una cantaleta fuera de lo normal, una manera de comportarse enfermiza a mi persona, siempre ha estado fuera de sí desde que le gané la elección en el 2010 no se ha repuesto de esa situación. Solo les pedí que me cuidaran y no dejaran que este hiciera una locura fuera de sus cabales.

-¿Se lo garantizaron?

-Me dijo el secretario Osorio Chong: ‘solo despreocúpate Gobernador, estate tranquilo de eso, nosotros cuidaremos de ti y de tu familia para que tengas las condiciones óptimas para tu desarrollo personal y laboral’. Le di las gracias y ahí mismo en ese momento se enlazan a Televisa me agenda una cita en el espacio de Loret, como recordarás me presenté y ahí anuncié la separación de mi cargo, ese mismo día regresé a Veracruz presenté mi licencia, mi separación del cargo al Congreso del Estado, previa charla que tuve con el entonces presidente de la Coordinación y Junta Política del Congreso del Estado el maestro Juan Nicolás Callejas Arroyo, quien aceleró el trámite de separación de mi cargo e informando a los demás diputados de mi ya tomada decisión.

-¿Qué sucede las 24 horas siguientes?

- Se gira de manera inmediata una orden de aprehensión en mi contra por delitos verdaderamente sin sustento o fundamento, tan es así que poco a poco las pruebas con las que fui juzgado se han ido cayendo al grado de declararlas falsas y sin fundamento.

-¿Por qué el gobierno federal lo separa del cargo?

-Yo creo que fue más una cuestión coyuntural. El Gobierno Federal o más bien al Presidente de la República le vendieron la idea que para poder desviar la atención de los escándalos emitidos de la situación tan dura en la que se encontraba EPN en aceptación por parte de la sociedad, tenía que limpiar la casa por dentro y para eso se necesitaba meter a la cárcel a alguien de ellos mismos y qué mejor que un Gobernador pues popular, un Gobernador famoso, un Gobernador de una entidad federativa fuerte y bueno pues el candidato idóneo para eso fui yo, así fue la idea vendida, que se diera un ejemplo de que el PRI no permitiría ningún tipo de corrupción y que estaban haciendo las cosas bien.

-¿Funcionó eso?

-Lamentablemente no porque ‘les salió el tiro por la culata’ lejos de ayudarlos políticamente salió peor, perdieron, quemaron la casa y lejos de ayudar al Presidente le hicieron un daño terrible sus asesores, consejeros y demás colaboradores que participaron en esta cacería de brujas, fue un linchamiento público y político basado en puras conjeturas y dichos de personas que ni siquiera conocía y no conozco; por eso te digo que Yunes es como el burro que tocó la flauta, al final del día a Yunes se le apareció la oportunidad y bueno pues la aprovechó, si te das cuenta las denuncias que me pone este chaparrito, medio federicón que es fiscal, como se llama ...

-¿Winckler?

-Ese, si te fijas son ridículas que si me subí a un helicóptero, que si no hice entrega-recepción e inclusive la de peculado que es la más fuerte que pueda existir está basada en documentos que son apócrifos, en documentos que fueron hechos por él mismo por su oficina y firmados quién sabe por quién, porque mis funcionarios en ese entonces no firmaron esos documentos, las firmas no coinciden no existen registros de estos documentos es decir ni testimonios de las personas que me acusan. Para el tema de peculado ahora que ya se están esclareciendo los hechos ellos mismos niegan cualquier tipo de orden para mover dinero de una cuenta del Gobierno del Estado a otra cuenta del Gobierno del Estado lo cual esto habla de cómo ha sido la dinámica a nivel local de esta persecución a mi persona y familia.

-¿Cómo actuó al saber de las pruebas que le siembra el fiscal Winckler?

-Esa es la razón por la cual presenté una denuncia penal en contra de la Fiscalía General de Veracruz por la falsificación de documentos públicos que presentaron como pruebas en este caso.

-¿Por qué sacrificarlo a usted? ¿Porque EPN avala la traición de Chong?

-Pues mira esa pregunta es para él porque no lo sé. Esa pregunta estaría muy bien que se la hicieran al hoy senador Osorio Chong ¿por qué a mí?, te reitero no lo sé hasta el día de hoy...

-¿Se considera usted un preso político?

-Definitivamente lo soy a todas luces y lo digo con todas sus letras.

-¿Qué sigue a raíz de sus declaraciones?

-Seguir luchando, no me voy a detener para salir pronto de aquí, defender mis derechos, mi inocencia, ahora que puedo hacerlo y no tengo encima a esas personas que tanto daño me hicieron a mí y mi familia, ahora que existe otra institución distinta a la que había hace unos meses, hace apenas unos días seguían trabajando en esa dependencia funcionarios de la extinta PGR por eso no podía hacer mucho.

-¿Ha tenido contacto con el fiscal Gertz Manero?

-He tenido acercamiento con sus colaboradores, sí. Vinieron hace dos días.

-¿Qué le dicen del proceso?

-Pues mira ya tuve mi primera reunión con ellos, esta reunión que fue la preliminar será la primera de varias reuniones importantes en las que habré de trabajar con ellos de manera importante para demostrar la extorsión de la cual fui víctima por parte de los exfuncionarios de la PGR pasada.

-¿Los exfuncionarios que le hacen la extorsión traían indicaciones de alguien en particular?

-Del propio titular y del subprocurador Alberto Elías Beltrán y Felipe Muñoz.

-¿Enrique Peña Nieto estaba enterado de esta extorsión?

-No lo sé, antes de que sucediera no lo sé, después de que sucedió sí porque yo mismo le envié una carta informándole.

-¿De cuánto fue la extorsión. Se puede decir?

- No, yo quisiera que ese dato me permitieras reservármelo porque ese es motivo precisamente de mi colaboración que voy a desarrollar ante la Fiscalía General de la República y que quiero hacerlo por los canales adecuados y correctos.

-¿El gobierno federal le creyó a Yunes sobre cimbrar a México? ¿Sí existió esa amenaza?

-Yo creo que sí, Yunes los amenazó y a estos les dio miedo no sé con qué los amenazó y no tengo conocimiento cuál fue el tema que les dijo y que tanto miedo les dio y que a la mera hora no hizo nada, simplemente fue una amenaza como muchas que ha estado diciendo y que a la mera hora es puro bloff pero estos cuates se la creyeron y le tuvieron miedo.

-¿Acaban de detener a Juan Collado, cree que van también por el expresidente?

-Si, definitivamente.

-¿Hasta dónde quiere usted llegar?

-Hasta donde tenga que llegar, no me importa.

-Ha tenido acercamiento con el presidente Andrés Manuel? ¿Sabe de su caso?

- No, pero pues todo México sabe de mi caso.

-¿Cómo ve al PRI?

-Pues no se ve, lamentablemente no se ve, ese es el problema que tiene el PRI que no existe ya.

-¿En algún momento ha tenido miedo?-Nunca, de lo único que de alguna manera he tenido temor y que pudiera generarme preocupación real es el que atentaran contra mi familia, mis hijos particularmente pero en lo que se refiere a mi soy una persona como sabes Mariano muy echado para adelante (…) yo ante la adversidad me crezco, lo único que me genera preocupación o temor es que les llegara pasar algo a mis hijos.

-¿Qué le diría usted a los veracruzanos?

-Antes que nada que va ser muy difícil borrar esa imagen que han venido teniendo de mi durante estos últimos años de corrupción, de todas las mentiras e infamias sobre mi persona pero bueno al final del día la verdad sale tarde que temprano a la luz y poco a poco esto que se dice de mí, se va esclarecer y la historia va demostrar y poner a todos en su lugar de todo lo que hice y desarrollé como funcionario público y como Gobernador fue por el bien de los veracruzanos.

-¿De sus excolaboradores quién le falló?

-No te podría hablar de fallas o acierto pero quiero pensar que todos dieron su mejor esfuerzo.

-¿Dicen que en la salud y en la cárcel se ven los amigos? ¿Los ha visto?

- En algunos casos sí.

-¿Cómo es su día a día ahí dentro?

-Llevo una vida tranquila, dando clases, los lunes, miércoles y viernes me permiten aquí darle clases a un grupo numeroso de alumnos que tengo de taller de lectura, que me ayuda para crecer, aprender y abordar diferentes tópicos, hago ejercicio, hago clases de box, aquí te reitero leo mucho y convivo con amigos que he logrado conocer y hacer aquí en este lugar.

-¿Qué proyecto tiene al salir?

-Muchos proyectos pero el principal ahorita es salir y reunirme con mis hijos.

-¿Seguirá en la política?

-No lo sé, no lo sé todavía.

-¿Cómo se genera la ruptura con Osorio Chong?

-Al pedirle yo la autorización al expresidente Peña Nieto, le pido su autorización para poder reformar la Constitución de Veracruz para poder homologar los calendarios políticos, y es cuando se enoja horrible puesto que él tenía su corazoncito y su aspiración para ser Presidente de la República y tener a Miguel Ángel Yunes trabajando para el puesto que siempre fue su amigo, objetivo y aliado y cuando yo pongo este tema que la próxima gubernatura sea de dos años y que de alguna manera le arruina sus planes con Veracruz, creo ese fue el punto de ruptura más importante de Osorio Chong con un servidor, él siendo secretario de Gobierno y yo gobernador del estado de Veracruz.

-¿Qué le diría al hoy senador Osorio Chong si lo tuviera en frente?

- Nada, me reservo mi comentario ya lo podrás interpretar, es en jarocho (dijo entre risas).