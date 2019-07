Entrega DIF Estatal en adopción a niños con discapacidad

En los últimos seis meses el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz entregó a 9 infantes en adopción, tres de ellos con discapacidad.





Verónica Aguilera Tapia, directora del organismo, expresó que buscan generar conciencia sobre la adopción inclusiva, pues muchos son abandonados por sus padres debido a su condición.

“Había ocho años que no se daba en adopción un niño con discapacidad y estamos tratando de hacer conciencia entre la población de que no nada más se puede adoptar un bebé sino un niño mayor y un niño con discapacidad. Hacemos un llamado a ser responsables, si no vamos a querer un bebé que nos cuidemos y si no darlos en adopción”.

Al mes el DIF recibe en promedio a 100 menores, sin embargo, casi todos son reintegrados a sus familias pues solo son custodiados mientras resuelven conflictos en su hogar.

Anteriormente un proceso de adopción tardaba hasta cuatro años, en la actualidad se redujo a semanas, sin embargo, hay una lista de espera de 3 años.

“Hay niños bajo resguardo pero van a regresar con sus padres, no todos los niños que tenemos van a darse en adopción. Hay niños con enfermedades o que ya están grandes y tienen discapacidad, entonces se quedan en el centro. Tenemos una pequeña que ni habla, ni se mueve, ni nada, entonces es difícil que la adopten”.

Por el momento el instituto no tiene niños para adoptar, sin embargo, se seguirá trabajando por reintegrar a quienes lo necesiten a un hogar.

Cabe mencionar que los tres niños con discapacidad que se dieron en adopción se encontraban bajo resguardo desde la administración anterior.

Migración

De enero a la fecha el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia atendió a 150 niños migrantes que viajaban solos rumbo a Estados Unidos.

Actualmente no tienen ninguno bajo resguardo por esta situación, sin embargo, contemplan abrir un nuevo centro de atención a niños migrantes no acompañados en Acayucan.

“Muchas veces son niños que se les escaparon a sus papás y hay que regresarlos, todos son repatriados. A todos se les da atención, alimento, techo y diversión, apoyo psicológico y tienen un maestro permanente para atenderlos, incluso se les dan manualidades. Se está pensando en abrir otro centro de atención a niños migrantes. Ya estamos en pláticas con el DIF nacional”.

La mayoría de los infantes son canalizados desde Acayucan y el DIF Estatal tiene como compromiso atender a las personas en condición vulnerable y en situación migratoria, sobre todo tratándose de niños.

Rechazó que los infantes lleguen en malas condiciones, incluso a quienes presentan deshidratación se les apoya a través de la Secretaría de Salud.

La funcionaria estatal afirmó que en su gran mayoría son personas que se escaparon de sus padres para irse a laborar a Estados Unidos o porque desean alcanzar a sus familiares en el vecino del norte.

Programas

En breve el organismo asistencial comenzará con la entrega de alimentos y desayunos a población vulnerable de la entidad.

Se firmó un convenio con Liconsa y en agosto pondrán en marcha el esquema para apoyar a 695 mil 550 personas a nivel estado.

“Siempre que hay un cambio de gobierno y sobre todo este que fue tan importante porque había muchas políticas que desde el nacional se modificaron por temas de corrupción principalmente hubo atraso en que llegara el recurso que le corresponde al DIF y mientras el recurso no llegue el DIF no puede licitar, sin embargo, ya se hizo un convenio con Liconsa para que los alimentos sean entregados con esta empresa”.

También licitaron los apoyos funcionales y una vez que concluyan los concursos se pondrán en marcha los programas.