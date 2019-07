Abraham González llega al Tiburón

“Estoy contento e ilusionado como siempre que voy a un nuevo club, con ganas de aportar todo lo que pueda y que sea un gran año”.

González Casanovas de igual manera aprovechó para confesar que parte de su decisión por llegar al puerto jarocho fue las referencias que le dieron de trabajar con Enrique Meza.

“Eso también ayudó a que viniera, Palencia y otra gente me hablaron muy bien de él y su forma de trabajar por lo que he visto en otros equipos me gusta mucho, así que la comparto mucho y fue un punto fuerte para que viniera también”.

Con un año de experiencia en la disputa por el no descenso defendiendo a Lobos BUAP, Abraham dejó claro que puede aportar mucho para que los Tiburones alcancen sus objetivos en el Apertura 2019.

“Es complicado pero vengo de la experiencia del año pasado con Lobos y la clave es tener paciencia, al principio puede costar pero si la gente tiene paciencia y deja trabajar al equipo yo creo que pueden salir las cosas bien”.

Para concluir dijo saber que se encontrará con una afición deseosa de éxitos y se comprometió a trabajar duro para poder entregárselos.

“Está claro que quieren vivir momentos bonitos después del año pasado que fue duro creo yo así que veo que se ha formado un buen equipo, yo creo que se va a aportar mucho y creo que se va a formar un buen grupo para hacer cosas bonitas”.