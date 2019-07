Policía Estatal vigilará Maltrata por tiempo indefinido

Luego de que la Policía Estatal asumiera el control de la seguridad en el municipio de Maltrata, el regidor Humberto Rosas Luna informó que está situación será transitoria pero por tiempo indefinido.





Recordó que el pasado 9 de julio un grupo de supuestos autodefensas llevó a un sujeto a la explanada del palacio municipal donde lo golpeó, lo que después le causó la muerte, además de también agredir a elementos de la Policía Municipal y amenazar con quemar a la comandante, tras lo cual se llevó al personal a atención médica y actualmente están en sus casas recuperándose.

“El Gobierno del Estado nos apoyó en mandar elementos de la Policía Estatal para que el municipio no se encuentre sin ningún resguardo policiaco, esto es algo temporal pero también es indefinido hasta que se restaure la Policía Municipal, hasta que nuevamente se integre”, mencionó.

El edil reconoció que lamentablemente la población “se desquitó” con quienes no tenían la culpa, pues los elementos municipales sólo son preventivos y si detienen a alguien lo ponen a disposición de las autoridades que corresponda y hasta ahí llega su responsabilidad.

Reconoció que lamentablemente hay un tema de confianza con la policía a nivel nacional, y ésta tendrá que ganarse poco a poco a la población.

Sin embargo, indicó, la gente no sabe de esos temas, “porque ahí quien tuvo la culpa fue la Fiscalía, ya que la persona que fue linchada ese día estuvo anteriormente en manos de la Fiscalía y ésta lo liberó, entonces él volvió a cometer delitos y la población enardecida tomó cartas en el asunto”.

Mencionó que en ocasiones cuando se detiene a alguien la población tampoco participa denunciando, pero en este caso esa persona había entrado a robar escuelas y los afectados habían acudido a interponer su denuncia por esos hechos.

Rosas Luna refirió que a la fecha no se sabe si los policías municipales van a regresar o no, pero si lo hacen no saben cuándo porque vivieron una situación delicada y la gente no confía en ellos, por lo que por el momento “es sano” que se tenga a la Policía Estatal encargada de la seguridad en el municipio en lo que se da un poco de tiempo “y se componen las cosas”.

Agradeció el apoyo que se ha tenido del Gobierno del Estado tanto con la Policía Estatal como con la Guardia Nacional, que también ha estado presente.