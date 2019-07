JurisdicciÃ³n 10 mantiene en el abandono a vectores de Acayucan

La Secretaria de Salud de Veracruz a través de la Jurisdicción Sanitaria 10 con base en San Andrés Tuxtla, mantiene en el abandono al personal de vectores de la zona de Acayucan, quienes actualmente no cuentan con herramientas, edificio, parque vehicular ni personal para llevar a cabo la fumigación o cercos preventivos, pese a que ya se avecina la temporada de lluvias y con ello la proliferación del mosco del dengue.





Información recabada a través de los propios vectores es que desde el año pasado se encuentran en condiciones vulnerables y aunque ya han informado sobre las carencias a sus jefes de jurisdicción, éstos hacen caso omiso.

El personal vector dependientes de la jurisdicción 10, cubre los municipios de Acayucan, Soconusco, Sayula de Alemán, Oluta, Texistepec, San Juan Evangelista y Jesús Carranza, sin embargo no pueden trasladarse fuera de la ciudad acayuqueña, al no contar con ninguna camioneta.

“Ahorita solamente somos seis vectores, pertenecientes al sindicato, no hay personal. El ayuntamiento de Acayucan asignó a tres jóvenes del programa ‘jóvenes construyendo el futuro” a estas oficinas, pero ni para decir que no nos damos abasto, porque realmente no tenemos material para laborar como se debe”, señaló uno de los empleados.

“los municipios de vez en cuando nos piden el apoyo y nos brindan el material, así es como hemos realizado los ciclos de fumigación con su personal municipal”, finalizó uno de los únicos seis vectores que hay en Acayucan.