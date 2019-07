El Ayuntamiento de Coatzacoalcos apuesta por un relleno sanitario regional ante la imposibilidad de hacerlo con recursos propios, situación que debe resolverse antes de concluir la actual administración y que en un mediano plazo podría concesionarse el servicio de recolección a través de una Asociación Público- Privada (APP) que vuelva sustentable esta actividad.





“En esa parte estamos buscando los lugares adecuados que cumplan la norma ambiental, dentro de nuestro municipio desafortunadamente no tenemos ese privilegio por la hidrología, pero estamos haciendo trabajos con municipios vecinos con la finalidad de ver si se puede hacer de manera regional, no es tanto que se lleve la basura como se piensa, un relleno sanitario conlleva un control de los residuos y los lixiviados”, comentó Víctor Manuel Carranza Rosaldo, alcalde de Coatzacoalcos.

En ese sentido el presidente municipal indicó que con el relleno sanitario se busca controlar las emisiones contaminantes al aire y las filtraciones a los mantos freáticos, situación que ha retrasado el contar con un lugar que cumpla esas especificaciones.

De acuerdo al Reglamento de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos Municipales, que entró en vigor a partir de este viernes, el ayuntamiento tiene 60 días hábiles para hacer difusión de esta normativa y ajustarse a sus disposiciones.

“El reglamento te marca tiempos, pero aquí debe ser permanente, esta campaña no es nada más de 60 días, debe ser permanente porque se nos olvida fácilmente… es importante que los niños inicien con esa cultura, ellos lo asumen inmediatamente, hay un programa con las escuelas de todos los niveles para que se concientice y nos ayude mucho a que en los hogares se aplique (la separación de residuos)”, dijo Carranza Rosaldo en torno a la basura orgánica e inorgánica que ya es clasificada en algunas colonias de la ciudad.









-¿Hay algún plazo para tener el relleno sanitario?, se le cuestionó al presidente municipal a lo que respondió: “no, de hecho no tarda que venga la Cofepris a hacer los estudios, yo quiero colaborar con los municipios”.

-¿Entonces la apuesta es un relleno regional?, se le preguntó, a lo que expresó: “sí, porque nosotros no tenemos (recursos), ya ven cómo están Las Matas, no es factible ahí, pero hay estudios que han realizado en municipios vecinos, hay lugares donde está autorizado, pero es necesario dialogarlo bien y considerarlo con la población para que sepan que no se está contaminando”.

El alcalde refirió que el relleno sanitario no será suficiente, pues debe contarse también con una planta de reciclaje que sirva para reaprovechar los residuos sólidos y que éstos sean redituables para el municipio.

-¿Se concesionará el servicio de recolección en determinado momento?, se le interrogó , por lo cual dijo: “pienso que hay empresas que también se dedican a eso, pero en lo particular creo más en un consejo ciudadano que vea que esto puede ser sustentable ese servicio con los residuos, de manera integral, que genere (el pago) de autobuses, personal, todos los implementos… la basura puede generarte un beneficio económico… para llegar eso tenemos que concientizar, no nada más como hemos visto que anteriores administraciones concesionan y es beneficio para unos cuantos, eso es corrupción”.

-¿A largo plazo se aplicará la figura de las Asociaciones Público-Privadas?

“Yo pienso que sí, un consejo ciudadano debe existir”, puntualizó Víctor Carranza.